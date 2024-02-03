Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Вележ Мостар – 2:3. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
03.02.2024 16:30 – FT 2 : 3
Вележ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 19:44 |
344
0

Шахтер – Вележ Мостар – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

03 февраля 2024, 19:44 |
344
0
Шахтер – Вележ Мостар – 2:3. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» провел товарищеский матч с боснийским клубом «Вележ» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Вележ» Мостар – 2:3

Голы: Цуканов, 25, Швед, 45 – Гулиашвили, 23, Чаич, 44, Гаскич, 47

Предупреждение: Чаич, 83

«Шахтер»: Рудько – Педриньо, Мироши, Лемкин, Гочолеишвили – Очеретько (Пушкарев, 82), Цуканов – Лацабидзе (Козик, 46), Назарина, Швед – Эгиналду.

«Вележ» Мостар: Гаджикич – Штурм, Бруно, Звонич, Орец – Пршеш, Чаич, Вехабович – Сулич, Гаскич, Гулиашвили.

Стадион: «Mardan» (Анталия, Турция).

По теме:
Лидер Кривбасса прокомментировал возвращение в общую группу команды
Рух в Словении сыграл вничью с мощной австрийской командой
Металлист 1925 на сборе в Испании минимально победил Левадию
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Вележ Мостар видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
Бокс | 02 февраля 2024, 20:40 14
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»

Тайсон опубликовал пост в Instagram, показав физическую форму

Непобежденный претендент от IBF изъявил желание сразиться с Усиком
Бокс | 02 февраля 2024, 22:13 5
Непобежденный претендент от IBF изъявил желание сразиться с Усиком
Непобежденный претендент от IBF изъявил желание сразиться с Усиком

Филип Хргович хочет провести бой с Александром

17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
Футбол | 03.02.2024, 14:15
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
Кубок IBU. Городна финишировала в топ-10 в спринте, провал Блашко
Биатлон | 03.02.2024, 13:31
Кубок IBU. Городна финишировала в топ-10 в спринте, провал Блашко
Кубок IBU. Городна финишировала в топ-10 в спринте, провал Блашко
Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
Футбол | 03.02.2024, 19:50
Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
Стадионы в Минае и Ужгороде допущены к УПЛ, хотя отсутствует освещение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
02.02.2024, 16:36
Футбол
Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»
Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»
02.02.2024, 10:50
Бокс
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
01.02.2024, 23:51 9
Футбол
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
02.02.2024, 06:47 6
Футбол
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
02.02.2024, 20:01 2
Бокс
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
02.02.2024, 11:27 4
Футбол
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
02.02.2024, 14:34 14
Футбол
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
02.02.2024, 09:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем