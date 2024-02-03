Шахтер Донецк

Шахтер – Вележ Мостар – 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» провел товарищеский матч с боснийским клубом «Вележ» в рамках турецкого подготовительного сбора.
Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Вележ» Мостар – 2:3
Голы: Цуканов, 25, Швед, 45 – Гулиашвили, 23, Чаич, 44, Гаскич, 47
Предупреждение: Чаич, 83
«Шахтер»: Рудько – Педриньо, Мироши, Лемкин, Гочолеишвили – Очеретько (Пушкарев, 82), Цуканов – Лацабидзе (Козик, 46), Назарина, Швед – Эгиналду.
«Вележ» Мостар: Гаджикич – Штурм, Бруно, Звонич, Орец – Пршеш, Чаич, Вехабович – Сулич, Гаскич, Гулиашвили.
Стадион: «Mardan» (Анталия, Турция).
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