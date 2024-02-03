Второе поражение за день. Шахтер уступил Вележу в товарищеском матче

Действующий чемпион Украины, донецкий «Шахтер», в эти дни усиленно готовится к возобновлению официальных поединков на зимних сборах в Турции. Оно и неудивительно – единственному представителю нашей страны в весенней части еврокубков уже совсем скоро придется встретиться с французским «Марселем», у которого игровой практики на тот момент будет значительно больше в силу очевидных обстоятельств.

Во время процесса подготовки тренерскому штабу «горняков» в этом случае приходится придумывать различные испытания для собственных футболистов. Вот, например, недавно команда играла аж четыре тайма по полчаса каждый против словенского «Марибора», тогда как в отчетный день уже успела провести контрольную игру против чешского «Градеца» из города Кралове. Там играл основной состав, поэтому не составляло труда предположить, что в отчетном противостоянии с первых минут место на поле получат представители ближайшего резерва.

Как оказалось по ходу игры, футболисты без надлежащей игровой практики в первой части сезона очень жаждут игровых минут. Именно поэтому они выглядели значительно более активными и агрессивными в атаке, чем предшественники, и даже пытались не учитывать общий уровень усталости от постоянных тренировок. Но важно было сразу отметить, что и соперники были готовы на функционально другом уровне, чем даже коллектив из Кралове, которому «основа» в итоге уступила (0:2).

«Вележ» в начале предлагал только прессинг, которого все равно хватало для того, чтобы экспериментальная защита «горняков» ошибалась. Но на каждую такую ошибку в итоге до перерыва «Шахтер» сразу находил ответ, поэтому мы могли оставить этот момент подальше от собственного внимания. Посреди и под занавес первого тайма смотрели исключительно на голы, которые дончане привозили в собственные ворота, но Цуканов и Швед не дали боснийцам разгуляться.

Однако ошибки продолжились и после перерыва, что стало неприятной неожиданностью. Капитан Егор Назарина привез мяч в собственные ворота неудачной передачей назад, а после гола Гаскича «Вележ» проявил свою не слишком спортивную сторону. Соперники начали просто тянуть игровое время. Причем делали это иногда настолько откровенно, что даже спровоцировали главного арбитра накинуть еще четыре компенсированные минуты к этой товарищеской игре. Однако у «Шахтера» почти не было намеков на то, что команда сможет ответить и на третий мяч в собственных воротах.

Матч против французского «Марселя» состоится 15 февраля в Гамбурге, а до этого времени донецкий «Шахтер» может объявить о еще одном или нескольких спаррингах.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Вележ» Мостар – 2:3

Голы: Цуканов, 25, Швед, 45 – Гулиашвили, 23, Чаич, 44, Гаскич, 47

Предупреждение: Чаич, 83

«Шахтер»: Рудько – Педриньо, Мироши, Лемкин, Гочолеишвили – Очеретько (Пушкарев, 82), Цуканов – Лацабидзе (Козик, 46), Назарина, Швед – Эгиналду.

«Вележ» Мостар: Гаджикич – Штурм, Бруно, Звонич, Орец – Пршеш, Чаич, Вехабович – Сулич, Гаскич, Гулиашвили.

Стадион: «Mardan» (Анталия, Турция).

ШАХТЕР – ВЕЛЕЖ МОСТАР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C