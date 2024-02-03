Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второе поражение за день. Шахтер уступил Вележу в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
03.02.2024 16:30 – FT 2 : 3
Вележ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 18:24 | Обновлено 03 февраля 2024, 19:09
1099
36

Второе поражение за день. Шахтер уступил Вележу в товарищеском матче

Команда Марино Пушича в резервном составе отметилась двумя голами, но и этого оказалось недостаточно

03 февраля 2024, 18:24 | Обновлено 03 февраля 2024, 19:09
1099
36
Второе поражение за день. Шахтер уступил Вележу в товарищеском матче
ФК Шахтер Донецк

Действующий чемпион Украины, донецкий «Шахтер», в эти дни усиленно готовится к возобновлению официальных поединков на зимних сборах в Турции. Оно и неудивительно – единственному представителю нашей страны в весенней части еврокубков уже совсем скоро придется встретиться с французским «Марселем», у которого игровой практики на тот момент будет значительно больше в силу очевидных обстоятельств.

Во время процесса подготовки тренерскому штабу «горняков» в этом случае приходится придумывать различные испытания для собственных футболистов. Вот, например, недавно команда играла аж четыре тайма по полчаса каждый против словенского «Марибора», тогда как в отчетный день уже успела провести контрольную игру против чешского «Градеца» из города Кралове. Там играл основной состав, поэтому не составляло труда предположить, что в отчетном противостоянии с первых минут место на поле получат представители ближайшего резерва.

Как оказалось по ходу игры, футболисты без надлежащей игровой практики в первой части сезона очень жаждут игровых минут. Именно поэтому они выглядели значительно более активными и агрессивными в атаке, чем предшественники, и даже пытались не учитывать общий уровень усталости от постоянных тренировок. Но важно было сразу отметить, что и соперники были готовы на функционально другом уровне, чем даже коллектив из Кралове, которому «основа» в итоге уступила (0:2).

«Вележ» в начале предлагал только прессинг, которого все равно хватало для того, чтобы экспериментальная защита «горняков» ошибалась. Но на каждую такую ошибку в итоге до перерыва «Шахтер» сразу находил ответ, поэтому мы могли оставить этот момент подальше от собственного внимания. Посреди и под занавес первого тайма смотрели исключительно на голы, которые дончане привозили в собственные ворота, но Цуканов и Швед не дали боснийцам разгуляться.

Однако ошибки продолжились и после перерыва, что стало неприятной неожиданностью. Капитан Егор Назарина привез мяч в собственные ворота неудачной передачей назад, а после гола Гаскича «Вележ» проявил свою не слишком спортивную сторону. Соперники начали просто тянуть игровое время. Причем делали это иногда настолько откровенно, что даже спровоцировали главного арбитра накинуть еще четыре компенсированные минуты к этой товарищеской игре. Однако у «Шахтера» почти не было намеков на то, что команда сможет ответить и на третий мяч в собственных воротах.

Матч против французского «Марселя» состоится 15 февраля в Гамбурге, а до этого времени донецкий «Шахтер» может объявить о еще одном или нескольких спаррингах.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Вележ» Мостар – 2:3

Голы: Цуканов, 25, Швед, 45 – Гулиашвили, 23, Чаич, 44, Гаскич, 47

Предупреждение: Чаич, 83

«Шахтер»: Рудько – Педриньо, Мироши, Лемкин, Гочолеишвили – Очеретько (Пушкарев, 82), Цуканов – Лацабидзе (Козик, 46), Назарина, Швед – Эгиналду.

«Вележ» Мостар: Гаджикич – Штурм, Бруно, Звонич, Орец – Пршеш, Чаич, Вехабович – Сулич, Гаскич, Гулиашвили.

Стадион: «Mardan» (Анталия, Турция).

ШАХТЕР – ВЕЛЕЖ МОСТАР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

По теме:
Оболонь одержала комфортную победу над командой из Туркменистана
Заря Луганск – Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – Градец-Кралове – 0:2. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Вележ Мостар отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Футбол | 03 февраля 2024, 07:14 14
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина

Украинский вратарь будет основным до возвращения Куртуа

ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
Бокс | 02 февраля 2024, 20:40 14
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»

Тайсон опубликовал пост в Instagram, показав физическую форму

Жирона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03.02.2024, 18:02
Жирона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Яремчук забил гол в матче Ла Лиги. Третий мяч украинца в Испании
Футбол | 03.02.2024, 15:30
ВИДЕО. Яремчук забил гол в матче Ла Лиги. Третий мяч украинца в Испании
ВИДЕО. Яремчук забил гол в матче Ла Лиги. Третий мяч украинца в Испании
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
Бокс | 02.02.2024, 20:22
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
Комментарии 36
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
"пристойний програш" (с) надіюсь знаєте чия цитата?))
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
serhiy
Думаю,що треба ахметці ще з 50 мільйонів потратити,а то щось не камільфо ...
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
serhiy
Шахтар сьогодні не встигав пісюни з рота витягувати ! ))
Ответить
+5
Показать Скрыть 6 ответов
Лига Конференций Без Динамо
Два изнасилования Шахтера за день. Да что ж такое? Еще и столько голов глотнули.
Даже димка мне два раза в день не дает в анaл  Максимум 2 раза в день может отсосать ак228
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Донбасоси не такі активні, як після матчів Динамо Київ. Комплекси східняків дають про себе знати 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_CO
Днонєтскіє такі сурові, що за день відсмоктали у двох ноунеймів))
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ответить
+3
zhyr
гоу срач)))
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
закварыш АК 228 а зачем ты свои комменты удаляешь?
думаешь это что то изменит?
Ответить
+2
Gargantua
приятно почитать
европейцы дискутируют о футболе
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
все отлично у Шахтера, я спокоен!
Ответить
+1
athletic_bilbao_fan
Може хто пояснити, чому чемпіонат України так пізно виходить з перерви?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Ак-хрен останній . Ти гнидою живеш  і гнидою здохнеш !!!
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
ригівські гудки знову програли...
Ответить
0
AK.228
Ех😂
Ответить
-3
Вася Пупкин
Дарма їм три дні на відпочинок дали, по полю наче сонні ходили. З іншого боку, ці матчі скоріше за все були спрямовані на награвання нових зв'язків, бо склад трохи змішаний був.
Ответить
-5
Лига конференций без динамо
Две игры за день хорошо потренировались нужно бывает и проиграть ошибки увидеть что бы хорошо потом выступать в еврокубках то только Шахтёр тянет рейтинг для Украины ,остальные сосут в то в группе Ле с одним очком , то посасывают в квалификацие Лке позоря Украину уже который год 
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
02.02.2024, 20:01 2
Бокс
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
01.02.2024, 19:28 8
Футбол
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
02.02.2024, 14:34 14
Футбол
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
02.02.2024, 06:47 6
Футбол
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
01.02.2024, 23:51 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
03.02.2024, 09:50 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем