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Шахтер Донецк
03.02.2024 16:30 - : -
Вележ
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 00:36 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:37
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0

Шахтер – Вележ Мостар. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

03 февраля 2024, 00:36 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:37
11
0
Шахтер – Вележ Мостар. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 3-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и боснийский «Вележ» Мостар. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Arcadia Sport Complex», начало в 16:30.

Марино Пушич запланировал для своих подопечных сразу два товарищеских матча в один день, поэтому играть будут все и в достаточном объеме. Как именно будут распределяться составы на эти матчи? Когда будет играть предполагаемая «основа»? Ответа на эти вопросы у нас не будет ровно до оглашения одиннадцати игроков на первую встречу против чешского «Градеца». Что-то подсказывает, что третье место в Боснии и Герцеговине все-таки интереснее, чем 12 в Чехии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Вележ» Мостар, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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