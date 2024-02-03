Шахтер Донецк

В субботу, 3-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и боснийский «Вележ» Мостар. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Arcadia Sport Complex», начало в 16:30.

Марино Пушич запланировал для своих подопечных сразу два товарищеских матча в один день, поэтому играть будут все и в достаточном объеме. Как именно будут распределяться составы на эти матчи? Когда будет играть предполагаемая «основа»? Ответа на эти вопросы у нас не будет ровно до оглашения одиннадцати игроков на первую встречу против чешского «Градеца». Что-то подсказывает, что третье место в Боснии и Герцеговине все-таки интереснее, чем 12 в Чехии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Вележ» Мостар, за которой можно следить в украинской версии сайта.