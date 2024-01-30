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Товарищеские матчи
Ворскла
30.01.2024 16:00 – FT 3 : 2
Арка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 20:46 | Обновлено 30 января 2024, 20:57
404
1

Ворскла выиграла спарринг у экстренно найденного соперника из Польши

Полтавская команда победила польский клуб Арка Гдыня со счетом 3:2

30 января 2024, 20:46 | Обновлено 30 января 2024, 20:57
404
1
Ворскла выиграла спарринг у экстренно найденного соперника из Польши
ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» провела очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полтавская команда выиграла спарринг у клуба «Арка» Гдыня из Польши со счетом 3:2.

Голы у команды Сергея Долганского в первом тайме забили: Николай Ковталюк, Ибрахим Кане, Руслан Степанюк.

Этот соперник был экстренно подобран организаторами после того, как полтавчане отказались играть против клуба Насаф из Узбекистана, проводившего товарищеские матчи против команд из московии.

Товарищеский матч, 30 января, 16:00. Анталия (Турция)

Ворскла (Полтава, Украина) – Арка Гдыня (Польша) – 3:2

Голы: Ковталюк, 16, Кане, 20, Степанюк, 34 – Борецки, 44, Кобацки, 78.

Ворскла: Исенко, Корниенко, Бацула, Рамирес, Крупский, Толи, Степанюк, Скляр, Мякушко, Кане, Ковталюк.

На замену выходили: Ермолов, Чеснаков, Шумила, Изотов, игрок на просмотре, Сантана, Тиагуиньо, Островский.

И. о. главного тренера: Сергей Долганский

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Арка Гдыня учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава контрольные матчи УПЛ Николай Ковталюк Ибрахим Кане Руслан Степанюк
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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ulefka
Я ніколи не зрозумію як під час ПОВНОМАСШТАБНОЇ війни всякі ВОРСКЛИ грають в футбол!!!!
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