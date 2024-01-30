Ворскла выиграла спарринг у экстренно найденного соперника из Польши

Полтавская «Ворскла» провела очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Полтавская команда выиграла спарринг у клуба «Арка» Гдыня из Польши со счетом 3:2.

Голы у команды Сергея Долганского в первом тайме забили: Николай Ковталюк, Ибрахим Кане, Руслан Степанюк.

Этот соперник был экстренно подобран организаторами после того, как полтавчане отказались играть против клуба Насаф из Узбекистана, проводившего товарищеские матчи против команд из московии.

Товарищеский матч, 30 января, 16:00. Анталия (Турция)

Ворскла (Полтава, Украина) – Арка Гдыня (Польша) – 3:2

Голы: Ковталюк, 16, Кане, 20, Степанюк, 34 – Борецки, 44, Кобацки, 78.

Ворскла: Исенко, Корниенко, Бацула, Рамирес, Крупский, Толи, Степанюк, Скляр, Мякушко, Кане, Ковталюк.

На замену выходили: Ермолов, Чеснаков, Шумила, Изотов, игрок на просмотре, Сантана, Тиагуиньо, Островский.

И. о. главного тренера: Сергей Долганский

Видеозапись матча