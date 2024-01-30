Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига30 января 2024, 16:05 |
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Ворскла – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
30 января 2024, 16:05 |
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Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником киевской команды будет «Арка» Гдыня из Польша.
Начало товарищеского матча запланировано на 30 января 16:00 по Киеву.
Ворскла – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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