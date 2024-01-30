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Товарищеские матчи
Ворскла
30.01.2024 16:00 – 54 3 : 1
Арка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 16:05 |
326
0

Ворскла – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

30 января 2024, 16:05 |
326
0
Ворскла – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником киевской команды будет «Арка» Гдыня из Польша.

Начало товарищеского матча запланировано на 30 января 16:00 по Киеву.

Ворскла – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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