Ворскла отменила спарринг с Насафом на сборе из-за «российского следа»

Полтавская «Ворскла», готовящаяся к возобновлению сезона в чемпионате Украины в Турции, заменила соперника по контрольному матчу.

30 января подопечные Сергея Долганского должны были сыграть с узбекистанским «Насафом», но соперник в рамках того же сбора провел два контрольных матча с российскими клубами «алания» (1:0, 18 января) и «факел» (2:1, 23 января). В связи с этим полтавский клуб решил отказаться от встречи с командой из города Карши.

Также «Ворскла» предложила своим болельщикам угадать, с кем команда сыграет 30 января вместо «Насафа». Среди предложенных вариантов – турецкий «Шанлиурфаспор», польская «Арка» Гдыня и словенский «Домжале». Все, кто «поставил» на польскую «Арку», оказались правы – матч начнется сегодня в 16:00.