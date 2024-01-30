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Ворскла
30.01.2024 16:00 – 53 3 : 1
Арка
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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 15:42 | Обновлено 30 января 2024, 16:37
464
0

Ворскла отменила спарринг с Насафом на сборе из-за «российского следа»

Полтавчане вместо узбекского клуба сыграют с польской «Аркой» из Гдыни

30 января 2024, 15:42 | Обновлено 30 января 2024, 16:37
464
0
Ворскла отменила спарринг с Насафом на сборе из-за «российского следа»
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла», готовящаяся к возобновлению сезона в чемпионате Украины в Турции, заменила соперника по контрольному матчу.

30 января подопечные Сергея Долганского должны были сыграть с узбекистанским «Насафом», но соперник в рамках того же сбора провел два контрольных матча с российскими клубами «алания» (1:0, 18 января) и «факел» (2:1, 23 января). В связи с этим полтавский клуб решил отказаться от встречи с командой из города Карши.

Также «Ворскла» предложила своим болельщикам угадать, с кем команда сыграет 30 января вместо «Насафа». Среди предложенных вариантов – турецкий «Шанлиурфаспор», польская «Арка» Гдыня и словенский «Домжале». Все, кто «поставил» на польскую «Арку», оказались правы – матч начнется сегодня в 16:00.

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Ворскла Полтава учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Насаф Арка Гдыня Домжале отмена матчей товарищеские матчи Факел Воронеж Алания Владикавказ бойкот дисквалификация россии
Источник ФК Ворскла
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