Винус УИЛЬЯМС: «Серена сказала, что мне нельзя бросать теннис»

Винус Уильямс планирует вернуться на корт этой весной на турнирах WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами и как считает сестру Серену одним из своих мотиваторов.

«Моя младшая сестра, Серена, сказала мне, что мне нельзя бросать, и, конечно, я никогда не брошу. Это требование. Она сказала «нет», так что я вернусь на корт.

Я много лет не играла дома. Так что это, конечно, одна из моих больших целей на горизонте - быть там, готовиться к этому. А пока я просто должна вернуться к реабилитации... Я никогда не отступаю. Так что сейчас я снова в спортзале, набираюсь сил», – сказала Винус.

Отметим, что Винус пропустила полгода из-за травмы в матче с Элиной Свитолиной на Уимблдоне.