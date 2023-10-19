Винус Уильямс не сыграет на Aus Open из-за травмы в матче со Свитолиной

43-летняя экс-первая ракетка мира Винус Уильямс заявила, что падение в матче против Элины Свитолиной на Уимблдоне нарушило ее планы не только на четвертый квартал 2023 года, но и на начало 2024 года.

Уильямс не играла с момента поражения в первом круге US Open от бельгийки Грет Миннен со счетом 6:1, 6:1, что стало самым крупным поражением в ее карьере на этом турнире. Она пропустит Открытый чемпионат Австралии, который пройдет в январе, и говорит, что теперь планирует вернуться весной следующего года.

«Я изо всех сил старалась восстановиться к US Open. Я не достигла своей формы, поэтому сейчас я просто отдыхаю, пока не вернусь. Я нацелилась на март, именно в это время в Штатах возобновятся турниры, так что моя цель – быть готовой к тому времени, когда турниры вернутся в США», – сказала Уильямс-старшая.

Отметим, что в этом году Винус также пропустила почти полгода из-за травмы, полученной на турнире ASB Classic в Новой Зеландии в начале сезона.

В 2023 году Уильямс приняла участие в семи турнирах в качестве wildcard, выиграв 3 матча. В настоящее время она занимает 408-ю строчку рейтинга.