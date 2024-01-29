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29 января 2024, 13:57 | Обновлено 29 января 2024, 14:09
328
0

«Хьюстон, у нас проблема». Серена Уильямс не влезла в юбку, а планировала

Американка поделилась тем, как восстанавливается после рождения дочери

29 января 2024, 13:57 | Обновлено 29 января 2024, 14:09
328
0
«Хьюстон, у нас проблема». Серена Уильямс не влезла в юбку, а планировала
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Американская экс-теннисистка Серена Уильямс летом прошлого года во второй раз стала мамой, родив дочь Адиру.

Сейчас в своем блоге 42-летняя бывшая первая ракета мира делится тем, как идет процесс ее реабилитации после родов. Делится она и курьезами.

Из последнего: Серена поделилась видео, на котором она примеряла юбку, которую планировала носить через полгода после рождения дочери. Впрочем, все попытки бывшей теннисистки надеть юбку терпели крах из-за пышных форм.

«Хьюстон, у нас проблема. Честно говоря, я уже должна была в нее влезать. Судя по всему, я отстаю от графика на целый месяц», – заявила Серена, не сдерживая при этом смех.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обрезала Соболенко с общего снимка с Каролин Возняцки в Майами.

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Серена Уильямс
Источник Instagram
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