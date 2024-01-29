Шальке подписал контракт с украинским тинейджером

Немецкий клуб «Шальке» из Гельзенкирхена подписал 16-летнего украинского нападающего Никиту Славицкого. Он будут в ближайшей перспективе защищать цвета клубной команды U-17.

Славицкий, который является воспитанником школы полтавской «Ворсклы», летом 2022 года влился в ряды немецкого клуба «Фортуна» Дюссельдорф и играл за команду U-17. Через год он перешел в «Байер» и начал сезон-2023/2024 будучи игроком юниорской команды леверкузенцев, которая играет в юниорской Бундеслиге.

Напомним, ранее стало известно, что украинский тинейджер Даниил Кревсун подписал новый контракт с немецким клубом «Боруссия» Дортмунд.