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Германия
29 января 2024, 13:03 | Обновлено 29 января 2024, 13:27
221
0

Шальке подписал контракт с украинским тинейджером

В структуре клуба из Гельзенкирхена будет играть Никита Славицкий

29 января 2024, 13:03 | Обновлено 29 января 2024, 13:27
221
0
Шальке подписал контракт с украинским тинейджером
Twitter. Никита Славицкий

Немецкий клуб «Шальке» из Гельзенкирхена подписал 16-летнего украинского нападающего Никиту Славицкого. Он будут в ближайшей перспективе защищать цвета клубной команды U-17.

Славицкий, который является воспитанником школы полтавской «Ворсклы», летом 2022 года влился в ряды немецкого клуба «Фортуна» Дюссельдорф и играл за команду U-17. Через год он перешел в «Байер» и начал сезон-2023/2024 будучи игроком юниорской команды леверкузенцев, которая играет в юниорской Бундеслиге.

Напомним, ранее стало известно, что украинский тинейджер Даниил Кревсун подписал новый контракт с немецким клубом «Боруссия» Дортмунд.

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трансферы Бундеслиги Шальке чемпионат Германии по футболу
Источник ТаТоТаке
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