Не только Кревсун. Топ-5 украинских талантов в Германии

Пожалуй, почти все уже слышали о кейсе Даниила Кревсуна, который удачно выступает за юношескую команду дортмундской «Боруссии», но не получил вызов в сборную Украины U-19. Главный тренер команды Олег Кузнецов сказал, что… не слышал о нем. К сожалению, из-за известных всем обстоятельств именно Германия стала главным пунктом назначения для перспективных молодых украинцев, которых родители увезли подальше от войны.

Сегодня мы поговорим о наиболее перспективных украинцах, играющих в молодежных немецких лигах, кроме Кревсуна.

Александр Петренко

Возраст: 16

Клуб: Байер Леверкузен

Позиция: Голкипер

До полномасштабной войны Александр Петренко занимался в академии киевского «Динамо», а в апреле 2022 года переехал с родителями в Венгрию, где начал выступать за некогда самый украинизированный клуб Европы – «Кишварду». Однако уже летом прошлого года Петренко перешел в один из лучших клубов Германии – «Байер».

Интересно, что в прошлом сезоне, когда Александру еще было всего 15 лет, он уже тренировался и иногда играл за команду U-19. Петренко отыграл всего в 4 матчах, но и этого было достаточно, чтобы обратить внимание Хаби Алонсо! Этим летом испанский тренер леверкузенцев привлек украинца к тренировкам с главной командой во время подготовки к сезону.

Уже сейчас Петренко – безальтернативный «первый номер» команды «Байера» U-19, занимающей второе место в Западном дивизионе. Украинец отыграл в 14 матчах, пропустил 15 голов и оформил 4 клиншита.

Александр довольно высокорослый как для своего возраста – 192 см. Это помогает ему при игре на выходах, что является его сильной стороной. Также в Германии отмечают удачную игру Петренко на линии при ударах со средней дистанции. Однако у него то и дело возникают проблемы с дальними ударами.

В отличие от Кревсуна, о Петренко тренеры наших юношеских команд уже слышали. В октябре голкипер «Байера» был основным в сборной U-17, которая пробилась в элит-раунд отбора на Евро-2024.

Артем Степанов

Возраст: 16

Клуб: Байер Леверкузен

Позиция: Центральный нападающий

ФК Байер. Артем Степанов

Еще один наш 16-летний представитель в Академии леверкузенского клуба. И он также оказался в «Байере» летом 2022 года, а до этого занимался в академии донецкого «Шахтера».

В отличие от Петренко, Степанов еще не начал играть за команду U-19, но отлично выступает на уровне U-17. В прошлом сезоне украинец отличился 7 голами и 4 ассистами в 15 матчах. А уже в этом розыгрыше Степанов превзошел прошлогодний показатель – 9 голов и 1 ассист в 16 играх.

Степанов – стопроцентный форвард основы своей команды. На общем фоне он отличается своей антропометрией – 192 см роста и хорошо развитой мускулатурой. Это очень сильно помогает ему забивать голы в результате борьбы на втором этаже.

За юниорскую сборную Степанов уже тоже успел отыграть три игры в отборе на Евро-2024. В матче против Лихтенштейна (7:0) нападающий «Байера» отличился хет-триком, а в матчах против Финляндии (2:2) и Германии (0:1) не забивал.

Дмитрий Богданов

Возраст: 16

Клуб: Динамо Дрезден

Позиция: Центральный нападающий

ФК Динамо Дрезден

Да, на взрослом уровне «Динамо» Дрезден очень далеко до «Байера», но если говорить о юношеских командах, то все не столь однозначно. Академия «Динамо» точно входит в топ-10 в Германии.

Кейс Дмитрия Богданова немного отличается от двух предыдущих, поскольку в Германии он оказался не просто так. В свое время его отец Владимир Богданов успешно играл за юношескую команду «Боруссии» Дортмунд, а затем пробовал свои силы в «Майнце». Дальше Богданов-старший не оправдал ожиданий, и на взрослом уровне играл исключительно на уровне ПФЛ. Однако у Владимира Богданова в Германии осталось много друзей и связей.

После начала полномасштабного вторжения Дмитрий Богданов вместе с семьей уехал в Германию. Отец сначала остался в Киеве, но когда стало ясно, что война быстро не завершится, уехал к семье как многодетный отец. Сейчас он работает учителем для украинских детей, которые вынуждены были покинуть родительский дом.

Дмитрий Богданов в Украине занимался в академии киевского «Динамо», а когда оказался в Германии, решил не останавливаться и попробовал силы в дрезденском клубе. Одной тренировки было достаточно, чтобы понять, что украинец нужен команде.

По состоянию на сегодняшний день Богданов – самый ценный актив в академии «Динамо» Дрезден. В этом году он даже стал первым в истории украинцем, попавшим в ежегодный адвент-календарь талантов в категории U-17.

За время, которое Богданов провел в Германии, он уже успел забить 8 голов и оформить 3 ассиста в 14 матчах за команду U-17. В этом сезоне 16-летнего форварда повысили до уровня U-19, где он уже отличился 6 забитыми мячами в 7 матчах. Летом Богданов даже сыграл в товарищеской игре за взрослую команду против чешского «Богемианса». Украинец вышел на замену и отличился дублем, сделав счет 6:0 и 7:0. После этого он даже подписал свой первый профессиональный контракт.

Вместе со Степановым и Петренко Богданов играл за сборную U-17 в отборе на Евро-2024. Против Лихтенштейна он отличился голом, а в игре с Финляндией записал на свой счет голевую передачу.

В Германии говорят, что в следующем сезоне Богданов уже будет играть за главную команду дрезденцев. В конце концов, 17-летние игроки в основе являются нормой для немецкого футбола. Учитывая, что «Динамо» Дрезден уверенно занимает второе место третьей лиги, дебют Богданова может состояться уже на уровне Второй Бундеслиги.

Максим Стрюков

Возраст: 18

Клуб: Ганновер

Позиция: правый защитник

ФК Ганновер. Максим Стрюков

Стрюков, родившийся во временно оккупированном Должанске в Луганской области, прошел просто невероятный путь. Он начинал заниматься футболом в любительском клубе «Темп» из Терновки на Днепропетровщине, где его и заметили скауты академии «Днепра». После трех лет в «Днепре» он год отыграл за «Мункач», а уже оттуда оказался в академии львовского «Руха».

Начиная с июня 2022 года, Максим почти полгода был без клуба, и только в феврале 2023 подписал контракт с «Ганновером», играющим во Второй Бундеслиге.

В прошлом сезоне молодой украинец проходил период адаптации и почти не играл, а в нынешней кампании стал безальтернативным игроком основного состава U-19. Он отыграл 11 матчей и сделал 2 ассиста, а его команда занимает 5 место в северо-восточном дивизионе.

В Германии отмечают хорошую дистанционную скорость и прекрасную физическую подготовку, что позволяет ему не уступать в борьбе 1 на 1.

Если верить слухам, за Стрюковым следят скауты «Брайтона». Но «Ганновер» хочет продлить его контракт, поскольку видит в Максиме перспективу.

Максим Бочан

Возраст: 17

Клуб: Кайзерслаутерн

Позиция: центральный полузащитник

Еще один молодой футболист, занимавшийся в академии украинского гранда, но во время полномасштабной войны уехал в Германию. Максим Бочан начинал карьеру в одной из тернопольских ДЮСШ, а в 2021 году на него обратили внимание в «Шахтере». Но с ноября 2022 года он является игроком «Кайзерслаутерна».

С самого начала этого сезона Бочан начал выходить в стартовом составе «Кайзерслаутерна» U-19, отыграв уже 14 матчей, 8 из которых - от свистка до свистка.

Бочан отличается неуступчивостью и универсализмом, поскольку способен также сыграть на обоих флангах защиты.

Но оценивать настоящий уровень Бочана трудно из-за его команды. «Кайзерслаутерн» идет последним в юго-западном дивизионе.

Полный список украинцев, играющих в высших дивизионах немецких чемпионатов U-19 и U-17:

Даниил Кревсун (Боруссия Д), Александр Петренко, Артем Степанов, Никита Славицкий (все – Байер), Дмитрий Стрельчук, Богдан Оличенко (оба – Бавария), Александр Гавриленко (РБ Лейпциг), Никита Кривцов (Кельн), Николай Петровский (Штутгарт), Кирилл Хадасевич (Вольфсбург), Егор Калениченко (Аугсбург), Максим Стрюков (Ганновер), Максим Бочан, Роман Гудов (оба – Кайзерслаутерн), Богдан Микитенко (Нюрнберг), Александр Корниенко (Ингольштадт), Федор Бабак (Падерборн), Дмитрий Богданов (Динамо Дрезден), Никита Свидерский, Андрей Тихонов (оба – Алемания), Максим Лень, Тимофей Малых, Леон Валеев (все – Фортуна Дюссельдорф), Иван Ермачков (Вупперталер), Артем Залога (Арминия), Артем Пархоменко, Арсений Мозговой, Александр Попович, Денис Хасанов (все – Виктория Кельн), Никита Кильдияров, Назар Михайленко (оба – Дуйсбург), Илья Гетьманчук, Егор Конюшенко (Виктория Берлин).

Вывод

Как видите, украинцев в молодежной системе немецкого футбола очень много. По всей вероятности, кто-то из них действительно сможет выстрелить и заиграть на топ-уровне.

И вполне вероятно, что в будущем сборная Украины получит нескольких игроков, никогда не игравших в Украине на профессиональном уровне. Из-за войны таких примеров очень много в балканских странах. Как, например, Иван Ракитич или Миралем Пьянич.

Так что будем наблюдать за их прогрессом.

Илья КВИТКИН