Летом – на повышение. Кревсун продлил контракт с Боруссией Дортмунд
Украинский хавбек останется в клубе до 2026 года
18-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун продлил контракт с «Боруссией» Дортмунд. Новое соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2026 года.
Сейчас Кревсун выступает в молодежной команде «Боруссии» U-19. Ближайшим летом он будет переведен в команду U-23.
Кревсун перебрался в систему «Боруссии» Дортмунд в январе 2023 года. В нынешнем сезоне провел 18 матчей за «Боруссию» U-19, в которых отличился 6 голами и 2 голевыми передачами.
Ранее мать Кревсуна заявляла, что о первой команде «Боруссии» речь пока не идет.
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