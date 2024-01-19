Летом – на повышение. Кревсун продлил контракт с Боруссией Дортмунд

18-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун продлил контракт с «Боруссией» Дортмунд. Новое соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2026 года.

Сейчас Кревсун выступает в молодежной команде «Боруссии» U-19. Ближайшим летом он будет переведен в команду U-23.

Кревсун перебрался в систему «Боруссии» Дортмунд в январе 2023 года. В нынешнем сезоне провел 18 матчей за «Боруссию» U-19, в которых отличился 6 голами и 2 голевыми передачами.

Ранее мать Кревсуна заявляла, что о первой команде «Боруссии» речь пока не идет.