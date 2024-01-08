Мать Кревсуна: «Сейчас нет разговора о первой команде Боруссии Д»

Украинский центральный полузащитник Даниил Кревсун выступает за молодежную команду «Боруссии» Дортмунд. Несмотря на неплохую статистику, игрок пока далек от основного состава одного из лидеров Бундеслиги.

О ситуации рассказала Юлия Кревсун, мать Даниила.

«До основы еще долгий путь. Сейчас Даниил находится с командой U23 на сборе в Турции. Пока разговоров о первой команде нет. Следует двигаться последовательно. Есть еще вторая команда, играющая в третьей лиге. Мне кажется, что это нормально, когда идешь шаг за шагом к своей цели. По-моему, лучше играть в менее статусном клубе, но получать постоянную практику, чем быть игроком ротации».

«Тем более в юношеском футболе, когда нужно постоянно учиться и прогрессировать», — сказала Кревсун.

В нынешнем сезоне игрок провел 18 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.