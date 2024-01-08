Мать Кревсуна: «Сейчас нет разговора о первой команде Боруссии Д»
Игрок продолжает выступать за одну из молодежных команд клуба
Украинский центральный полузащитник Даниил Кревсун выступает за молодежную команду «Боруссии» Дортмунд. Несмотря на неплохую статистику, игрок пока далек от основного состава одного из лидеров Бундеслиги.
О ситуации рассказала Юлия Кревсун, мать Даниила.
«До основы еще долгий путь. Сейчас Даниил находится с командой U23 на сборе в Турции. Пока разговоров о первой команде нет. Следует двигаться последовательно. Есть еще вторая команда, играющая в третьей лиге. Мне кажется, что это нормально, когда идешь шаг за шагом к своей цели. По-моему, лучше играть в менее статусном клубе, но получать постоянную практику, чем быть игроком ротации».
«Тем более в юношеском футболе, когда нужно постоянно учиться и прогрессировать», — сказала Кревсун.
В нынешнем сезоне игрок провел 18 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
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