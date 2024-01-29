Товарищеские матчи
29.01.2024 10:00 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига29 января 2024, 12:06 | Обновлено 29 января 2024, 12:17
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Александрия проиграла в Турции сопернику из Польши
Подопечные Руслана Ротаня померялись силами с «Вислой» из Плоцка
29 января 2024, 12:06 | Обновлено 29 января 2024, 12:17
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В понедельник, 29 января, клуб «Александрия» на предсезонном сборе в Турции померился силами с польской командой «Висла» из Плоцка.
Игра завершилась победой поляков со счетом 0:2.
Это первое в нынешнее межсезонье поражение команды Руслана Ротаня.
Товарищеский матч
Александрия – Висла (Плоцк, Польша) – 0:2
Напомним, сегодня, 29 января, «Александрия» проведет второй спарринг дня. В 16:30 начнется ее игра с командой «Дукаджини» из Косово.
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