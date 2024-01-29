В понедельник, 29 января, клуб «Александрия» на предсезонном сборе в Турции померился силами с польской командой «Висла» из Плоцка.

Игра завершилась победой поляков со счетом 0:2.

Это первое в нынешнее межсезонье поражение команды Руслана Ротаня.

Товарищеский матч

Александрия – Висла (Плоцк, Польша) – 0:2

Напомним, сегодня, 29 января, «Александрия» проведет второй спарринг дня. В 16:30 начнется ее игра с командой «Дукаджини» из Косово.