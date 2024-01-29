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Товарищеские матчи
Александрия
29.01.2024 10:00 – FT 0 : 2
Висла Плоцк
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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 12:06 | Обновлено 29 января 2024, 12:17
196
0

Александрия проиграла в Турции сопернику из Польши

Подопечные Руслана Ротаня померялись силами с «Вислой» из Плоцка

29 января 2024, 12:06 | Обновлено 29 января 2024, 12:17
196
0
Александрия проиграла в Турции сопернику из Польши
ФК Александрия

В понедельник, 29 января, клуб «Александрия» на предсезонном сборе в Турции померился силами с польской командой «Висла» из Плоцка.

Игра завершилась победой поляков со счетом 0:2.

Это первое в нынешнее межсезонье поражение команды Руслана Ротаня.

Товарищеский матч

Александрия – Висла (Плоцк, Польша) – 0:2

Напомним, сегодня, 29 января, «Александрия» проведет второй спарринг дня. В 16:30 начнется ее игра с командой «Дукаджини» из Косово.

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Источник Sport.ua
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