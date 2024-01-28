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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 16:36 | Обновлено 28 января 2024, 16:49
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0

Александрия – Висла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 29 января в 10:00 по Киеву

28 января 2024, 16:36 | Обновлено 28 января 2024, 16:49
91
0
Александрия – Висла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия.

В понедельник, 29 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют «Александрия» и команда «Висла» из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 10:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Александрия».

Александрия – Висла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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