В понедельник, 29 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют «Александрия» и команда «Висла» из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 10:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Александрия».

Александрия – Висла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция