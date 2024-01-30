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Александрия
29.01.2024 10:00 – FT 0 : 2
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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 01:20 | Обновлено 30 января 2024, 01:22
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Александрия – Висла – 0:2. Уступили полякам. Видео голов и обзор матча

Команда Ротаня готовится к возобновлению УПЛ

30 января 2024, 01:20 | Обновлено 30 января 2024, 01:22
29
0
Александрия – Висла – 0:2. Уступили полякам. Видео голов и обзор матча
ФК Александрия

29 января «Александрия» запланировала два спарринга, которые завершали программу первых тренировочных сборов. Утром команда Ротаня померялась силами с польской «Вислой». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу поляков, забивших на 24 и 45 минутах.

Товарищеский матч

Александрия – Висла – 0:2

«Александрия»: Виктор Долгий, Роман Савченко, Богдан Билошевский (К), Данил Скорко, Евгений Смирный, Дмитрий Шостак, Даниил Ващенко, Родион Плакса, Денис Костышин, Богдан Кобзар, Безерра

Запас: Роман Шерехора, Иван Калюжный, Антон Кравченко, Ярослав Базаев, Сергей Кравченко, Александр Беляев, Артем Кулаковский, Мадисон, Владислав Погорилый.

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Источник ФК Александрия
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