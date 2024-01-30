Александрия – Висла – 0:2. Уступили полякам. Видео голов и обзор матча

29 января «Александрия» запланировала два спарринга, которые завершали программу первых тренировочных сборов. Утром команда Ротаня померялась силами с польской «Вислой». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу поляков, забивших на 24 и 45 минутах.

Товарищеский матч

Александрия – Висла – 0:2

«Александрия»: Виктор Долгий, Роман Савченко, Богдан Билошевский (К), Данил Скорко, Евгений Смирный, Дмитрий Шостак, Даниил Ващенко, Родион Плакса, Денис Костышин, Богдан Кобзар, Безерра

Запас: Роман Шерехора, Иван Калюжный, Антон Кравченко, Ярослав Базаев, Сергей Кравченко, Александр Беляев, Артем Кулаковский, Мадисон, Владислав Погорилый.