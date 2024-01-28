Украина. Премьер лига28 января 2024, 16:53 |
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Александрия – Дукаджини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 29 января в 16:30 по Киеву
28 января 2024, 16:53 |
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В понедельник, 29 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют «Александрия» и команда «Дукаджини» из Косово.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба Александрия.
Александрия – Дукаджини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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