В понедельник, 29 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют «Александрия» и команда «Дукаджини» из Косово.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба Александрия.

Александрия – Дукаджини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция