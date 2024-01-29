Александрия выиграла товарищеский матч у команды из Косова

В понедельник, 29 января, «Александрия» провела два запланированных спарринга. Утренняя встреча с польским клубом «Висла» Плоцк завершилась со счетом 0:2.

Вечером александрийцам противостояла команда из Косово – «Дукаджини». Имея территориальное преимущество, украинская команда сумела отличиться в воротах соперника лишь один раз. В конце первого тайма хорошую передачу от Александра Мартынюка замкнул Кирилл Ковалец.

Этим поединком «Александрия» завершила первую часть зимних сборов. В воскресенье, 4 февраля, начнется второй сбор сразу двумя спаррингами. Соперниками станут скандинавы – команды из Дании – «Б-93» и «Вайле».

Товарищеский матч, 29 января, Турция

Александрия (Украина) – Дукаджини (Косово) – 1:0 (1:0)

Гол: Ковалец, 40

Александрия (1–60 мин): Никита Шевченко (Георгий Ермаков, 46), Сергей Логинов, Кампос, Александр Мартынюк, Юрий Копына, Кирилл Сигеев, Кирилл Ковалец (К), Николай Михайленко, Владислав Калитвинцев, Джевани, Андрей Кулаков

Александрия (61-90 мин): Антон Кравченко, Кампос, Ярослав Базаев, Александр Мартынюк, Иван Калюжный, Мадисон, Артем Кулаковский, Владислав Погорелый, Александр Беляев

Запас: Виктор Долгий, Сергей Кравченко, Богдан Кобзарь

Видеозапись матча