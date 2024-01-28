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Кубок Азии
Австралия
28.01.2024 13:30 – FT 4 : 0
Индонезия
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Кубок Азии
28 января 2024, 18:42 | Обновлено 28 января 2024, 18:50
119
0

Австралия разгромила Индонезию и вышла в 1/4 финала Кубка Азии

Следующим соперником будет победитель матча Сауд. Аравия – Южная Корея

28 января 2024, 18:42 | Обновлено 28 января 2024, 18:50
119
0
Австралия разгромила Индонезию и вышла в 1/4 финала Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Австралии разгромила Индонезию (4:0).

У победителей голы забили: Мартин Бойл, Крейг Гудвин, Гарри Суттар, автогол провел Елкан Багготт.

Австралия вышла в четвертьфинал Кубка Азии, где сыграет с победителем матча Саудовская Аравия – Южная Корея.

Кубок Азии. 1/8 финала, 28 января

Австралия – Индонезия – 4:0

Голы: Багготт, 12 (автогол), Бойл, 45, Гудвин, 89, Суттар, 90+1

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Источник Sport.ua
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