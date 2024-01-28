Кубок Азии28 января 2024, 18:42 | Обновлено 28 января 2024, 18:50
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Австралия разгромила Индонезию и вышла в 1/4 финала Кубка Азии
Следующим соперником будет победитель матча Сауд. Аравия – Южная Корея
28 января 2024, 18:42 | Обновлено 28 января 2024, 18:50
119
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В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Австралии разгромила Индонезию (4:0).
У победителей голы забили: Мартин Бойл, Крейг Гудвин, Гарри Суттар, автогол провел Елкан Багготт.
Австралия вышла в четвертьфинал Кубка Азии, где сыграет с победителем матча Саудовская Аравия – Южная Корея.
Кубок Азии. 1/8 финала, 28 января
Австралия – Индонезия – 4:0
Голы: Багготт, 12 (автогол), Бойл, 45, Гудвин, 89, Суттар, 90+1
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