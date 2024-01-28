Австралия – Индонезия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 13:30 матч 1/8 финала Кубка Азии
28 января в Катаре стартует стадия плей-оффй Кубка Азии по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
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28 января проходит матч 1/8 финала Кубка Азии:
- 13:00. Австралия – Индонезия
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Кубок Азии
Катар, 12 января – 10 февраля 2024
Пары 1/8 финала
- 28.01. 18:00. Таджикистан – ОАЭ
- 29.01. 13:30. Ирак – Иордания
- 28.01. 13:30. Австралия – Индонезия
- 30.01. 18:00. Саудовская Аравия – Южная Корея
- 31.01. 18:00. Иран – Сирия
- 31.01. 13:30. Бахрейн – Япония
- 29.01. 18:00. Катар – Палестина
- 30.01. 13:30. Узбекистан – Таиланд
Австралия – Индонезия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 3.
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