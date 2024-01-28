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Кубок Азии
Австралия
28.01.2024 13:30 – 57 2 : 0
Индонезия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
28 января 2024, 13:40 | Обновлено 28 января 2024, 13:45
209
0

Австралия – Индонезия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 13:30 матч 1/8 финала Кубка Азии

28 января 2024, 13:40 | Обновлено 28 января 2024, 13:45
209
0
Австралия – Индонезия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Австралии

28 января в Катаре стартует стадия плей-оффй Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

28 января проходит матч 1/8 финала Кубка Азии:

  • 13:00. Австралия – Индонезия

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

Пары 1/8 финала

  • 28.01. 18:00. Таджикистан – ОАЭ
  • 29.01. 13:30. Ирак – Иордания
  • 28.01. 13:30. Австралия – Индонезия
  • 30.01. 18:00. Саудовская Аравия – Южная Корея
  • 31.01. 18:00. Иран – Сирия
  • 31.01. 13:30. Бахрейн – Япония
  • 29.01. 18:00. Катар – Палестина
  • 30.01. 13:30. Узбекистан – Таиланд

Австралия – Индонезия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 3.

Сетка плей-офф

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Бойл (Австралия).
12’
ГОЛ ! Автогол забил Elkan Baggott (Индонезия).
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Источник Sport.ua
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