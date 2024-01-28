Серия А. Дженоа обыграла Лечче, Малиновский отыграл 90 минут
Украинец провел на поле весь матч
«Дженоа» Руслана Малиновского в матче 22-го тура Серии А дома одержала волевую победу над «Лечче» со счетом 2:1. Сам Малиновский вышел в основе своей команды на матч и провел на поле все 90 минут.
Серия А. 22-й тур
Дженоа – Лечче – 2:1
Голы: Ретеги 70, Экубан 76 – Крстович 31
На 18-й минуте Крстович (Лечче) не реализовал пенальти.
Вчера «Эмполи» Виктора Коваленко отобрал очки у «Ювентуса». Сам украинец участия в матче не принимал.
«Дженоа» набрала 28 очков и идет 11-й в турнирной таблице Серии А. «Лечче» остается 14-м с 21 баллом в активе.
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