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Чемпионат Италии
Дженоа
28.01.2024 13:30 – FT 2 : 1
Лечче
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Италия
28 января 2024, 15:43 | Обновлено 28 января 2024, 15:46
466
1

Серия А. Дженоа обыграла Лечче, Малиновский отыграл 90 минут

Украинец провел на поле весь матч

28 января 2024, 15:43 | Обновлено 28 января 2024, 15:46
466
1
Серия А. Дженоа обыграла Лечче, Малиновский отыграл 90 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» Руслана Малиновского в матче 22-го тура Серии А дома одержала волевую победу над «Лечче» со счетом 2:1. Сам Малиновский вышел в основе своей команды на матч и провел на поле все 90 минут.

Серия А. 22-й тур

Дженоа – Лечче – 2:1
Голы: Ретеги 70, Экубан 76 – Крстович 31

На 18-й минуте Крстович (Лечче) не реализовал пенальти.

Вчера «Эмполи» Виктора Коваленко отобрал очки у «Ювентуса». Сам украинец участия в матче не принимал.

«Дженоа» набрала 28 очков и идет 11-й в турнирной таблице Серии А. «Лечче» остается 14-м с 21 баллом в активе.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Дженоа Лечче Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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Vitason
Важные очки для Дженоа,нужно закрепляться в середине таблицы! Ну ,а потом можно пытаться подняться повыше,но главное удержаться там где сейчас Дженоа есть!
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