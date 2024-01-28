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  4. Малиновский – в основе Дженоа на матч с Лечче
Италия
28 января 2024, 12:40 |
83
0

Малиновский – в основе Дженоа на матч с Лечче

Украинец выйдет на поле с первых минут

28 января 2024, 12:40 |
83
0
Малиновский – в основе Дженоа на матч с Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 28 января «Дженоа» Руслана Малиновского в матче 22-го тура Серии А дома примет «Лечче». Начало матча – в 13:30 по Киеву.

Украинский полузащитник выйдет в основе «Дженоа» на матч.

Состав «Дженоа»: Мартинес, Вольяччо, Де Винтер, Бани, Васкес, Спенс, Малиновский, Стротман, Торсби, Альберт, Ретеги

На данный момент Малиновский провел 18 матчей в нынешнем сезоне Серии А, в которых он отличился 2 голами и 1 ассистом.

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Дженоа Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский стартовые составы
Источник Sport.ua
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