Малиновский – в основе Дженоа на матч с Лечче

Сегодня, 28 января «Дженоа» Руслана Малиновского в матче 22-го тура Серии А дома примет «Лечче». Начало матча – в 13:30 по Киеву.

Украинский полузащитник выйдет в основе «Дженоа» на матч.

Состав «Дженоа»: Мартинес, Вольяччо, Де Винтер, Бани, Васкес, Спенс, Малиновский, Стротман, Торсби, Альберт, Ретеги

На данный момент Малиновский провел 18 матчей в нынешнем сезоне Серии А, в которых он отличился 2 голами и 1 ассистом.