Италия28 января 2024, 12:40 |
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Малиновский – в основе Дженоа на матч с Лечче
Украинец выйдет на поле с первых минут
28 января 2024, 12:40 |
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Сегодня, 28 января «Дженоа» Руслана Малиновского в матче 22-го тура Серии А дома примет «Лечче». Начало матча – в 13:30 по Киеву.
Украинский полузащитник выйдет в основе «Дженоа» на матч.
Состав «Дженоа»: Мартинес, Вольяччо, Де Винтер, Бани, Васкес, Спенс, Малиновский, Стротман, Торсби, Альберт, Ретеги
На данный момент Малиновский провел 18 матчей в нынешнем сезоне Серии А, в которых он отличился 2 голами и 1 ассистом.
⤵️ STARTING XI #GenoaLecce 🔴🔵 pic.twitter.com/vHbTvF0i21— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 28, 2024
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