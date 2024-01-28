В воскресенье, 28 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют «Металлист 1925» и команда «Пяст» из Польши.

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Начало поединка запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Для «Металлиста 1925» этот матч станет вторым спаррингом на сборе в Испании. ВА первой товарищеской игре харьковчане 26 января проиграли австрийскому клубу «Вольфсбергер» со счетом 1:3.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Металлист 1925».

Металлист 1925 – Пяст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция