Металлист 1925 проиграл спарринг польскому Пясту, пропустив гол от украинца
Формат игры был несколько необычным: 4 тайма по 30 минут
28 січня в Іспанії відбувся товариський матч, в якому «Металіст 1925» поступився команді «Пяст» із Польщі (0:2).
Формат гри був дещо незвичним: 4 тайми по 30 хвилин. За «Пяст» гол забив український хавбек Сергій Крикун.
Для «Металіста 1925» це другий спаринг на зборах в Іспанії. У першій товариській грі харків'яни 26 січня програли австрійському клубу «Вольфсбергер» із рахунком 1:3.
Товариський матч
28 січня. 13:00. Іспанія. Альбір. Campos Albir Garden Sports
П'яст – Металіст 1925 – 2:0
Голи: Крикун, 21, Хейтлі, 106.
Попередження: Обінайя, 101.
П'яст: Шиманські, Пирка, Гук, Червінські, Голубек, Томасевич, Дзичек, Кондзер, Шчепанські, Крикун, Вільчек.
Головний тренер: Олександр Вукович.
Металіст 1925 (1 та 2 тайм): Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Червак, Фарина, Габелок (к), Арі Моура, гравець на перегляді, Юрченко, Борячук, Овусу.
Металіст 1925 (3 та 4 тайм): Проценко, Обінайя, Ткачук, Курило, Фарина (гравець на перегляді 90, гравець на перегляді 105), Вачіберадзе, Русин, Панченко, Дмитренко, Юсов, Бичек.
Запас: Мозіль, Потімков, Капінус.
Головний тренер: Віктор Скрипник.
Відеозапис матчу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наша команда завершила турнир с одной медалью
Мичел прокомментировал последний матч против «Сельты»