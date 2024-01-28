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Товарищеские матчи
Металлист 1925
28.01.2024 13:00 – FT 0 : 2
Пяст
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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 19:53 | Обновлено 28 января 2024, 20:11
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Металлист 1925 проиграл спарринг польскому Пясту, пропустив гол от украинца

Формат игры был несколько необычным: 4 тайма по 30 минут

28 января 2024, 19:53 | Обновлено 28 января 2024, 20:11
101
0
Металлист 1925 проиграл спарринг польскому Пясту, пропустив гол от украинца

28 січня в Іспанії відбувся товариський матч, в якому «Металіст 1925» поступився команді «Пяст» із Польщі (0:2).

Формат гри був дещо незвичним: 4 тайми по 30 хвилин. За «Пяст» гол забив український хавбек Сергій Крикун.

Для «Металіста 1925» це другий спаринг на зборах в Іспанії. У першій товариській грі харків'яни 26 січня програли австрійському клубу «Вольфсбергер» із рахунком 1:3.

Товариський матч

28 січня. 13:00. Іспанія. Альбір. Campos Albir Garden Sports

П'яст – Металіст 1925 – 2:0

Голи: Крикун, 21, Хейтлі, 106.

Попередження: Обінайя, 101.

П'яст: Шиманські, Пирка, Гук, Червінські, Голубек, Томасевич, Дзичек, Кондзер, Шчепанські, Крикун, Вільчек.

Головний тренер: Олександр Вукович.

Металіст 1925 (1 та 2 тайм): Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Червак, Фарина, Габелок (к), Арі Моура, гравець на перегляді, Юрченко, Борячук, Овусу.

Металіст 1925 (3 та 4 тайм): Проценко, Обінайя, Ткачук, Курило, Фарина (гравець на перегляді 90, гравець на перегляді 105), Вачіберадзе, Русин, Панченко, Дмитренко, Юсов, Бичек.

Запас: Мозіль, Потімков, Капінус.

Головний тренер: Віктор Скрипник.

Відеозапис матчу

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Источник Sport.ua
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