Металлист 1925 проиграл спарринг польскому Пясту, пропустив гол от украинца

28 січня в Іспанії відбувся товариський матч, в якому «Металіст 1925» поступився команді «Пяст» із Польщі (0:2).

Формат гри був дещо незвичним: 4 тайми по 30 хвилин. За «Пяст» гол забив український хавбек Сергій Крикун.

Для «Металіста 1925» це другий спаринг на зборах в Іспанії. У першій товариській грі харків'яни 26 січня програли австрійському клубу «Вольфсбергер» із рахунком 1:3.

Товариський матч

28 січня. 13:00. Іспанія. Альбір. Campos Albir Garden Sports

П'яст – Металіст 1925 – 2:0

Голи: Крикун, 21, Хейтлі, 106.

Попередження: Обінайя, 101.

П'яст: Шиманські, Пирка, Гук, Червінські, Голубек, Томасевич, Дзичек, Кондзер, Шчепанські, Крикун, Вільчек.

Головний тренер: Олександр Вукович.

Металіст 1925 (1 та 2 тайм): Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Червак, Фарина, Габелок (к), Арі Моура, гравець на перегляді, Юрченко, Борячук, Овусу.

Металіст 1925 (3 та 4 тайм): Проценко, Обінайя, Ткачук, Курило, Фарина (гравець на перегляді 90, гравець на перегляді 105), Вачіберадзе, Русин, Панченко, Дмитренко, Юсов, Бичек.

Запас: Мозіль, Потімков, Капінус.

Головний тренер: Віктор Скрипник.

Відеозапис матчу