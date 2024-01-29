В воскресенье, 28 января, харьковский «Металлист 1925» на сборе в Испании провел контрольный спарринг с польской командой «Пяст» из Гливице.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Пяста», в составе которого голом на 21-й минуте отметился украинский полузащитник Сергей Крикун.

Металлист 1925 – Пяст – 0:2. Видео голов, обзор матча