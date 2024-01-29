Товарищеские матчи
28.01.2024 13:00 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига29 января 2024, 09:13 | Обновлено 29 января 2024, 09:19
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Металлист 1925 – Пяст – 0:2. Пропустили от украинца. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча зимнего межсезонья
29 января 2024, 09:13 | Обновлено 29 января 2024, 09:19
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В воскресенье, 28 января, харьковский «Металлист 1925» на сборе в Испании провел контрольный спарринг с польской командой «Пяст» из Гливице.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Пяста», в составе которого голом на 21-й минуте отметился украинский полузащитник Сергей Крикун.
Металлист 1925 – Пяст – 0:2. Видео голов, обзор матча
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