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Металлист 1925
28.01.2024 13:00 – FT 0 : 2
Пяст
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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 09:13 | Обновлено 29 января 2024, 09:19
235
0

Металлист 1925 – Пяст – 0:2. Пропустили от украинца. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча зимнего межсезонья

29 января 2024, 09:13 | Обновлено 29 января 2024, 09:19
235
0
Металлист 1925 – Пяст – 0:2. Пропустили от украинца. Видео голов, обзор
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 28 января, харьковский «Металлист 1925» на сборе в Испании провел контрольный спарринг с польской командой «Пяст» из Гливице.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Пяста», в составе которого голом на 21-й минуте отметился украинский полузащитник Сергей Крикун.

Металлист 1925 – Пяст – 0:2. Видео голов, обзор матча

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Источник ФК Металлист 1925
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