Гол Борячука не спас Металлист 1925 от поражения Вольфсбергеру в Турции

В пятницу, 26 января, харьковский «Металлист 1925» сыграл первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Виктора Скрипника стал представитель элитного дивизиона Австрии – «Вольфсбергер».

Нулевой счет держался до конца первого тайма, когда Яшич вывел австрийскую команду вперед. После перерыва Балло и Забитцер довели счет до разгромного, но незадолго до финального свистка Борячуку все же удалось забить гол престижа.

Контрольный матч. 26 января

«Металлист 1925» (Харьков) – «Вольфсбергер» (Австрия) – 1:3

«Металіст 1925» (1 тайм): Мозиль, Безуглый, Обинайя, Курило, Фарина, Габелок, Русин, игрок на просмотре, Ари Моура, Овусу, Дмитренко.

«Металіст 1925» (2 тайм): Потимков, Жичиков, Ткачук, Червак, Бычек, Вачиберадзе, Юрченко, Панченко, игрок на просмотре, Борячук, Юсов.

Голы: Борячук, 87 – Яшич, 43, Балло, 51, Забитцер, 73.