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Металлист 1925
26.01.2024 17:00 – FT 1 : 3
Вольфсбергер
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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 20:09 | Обновлено 26 января 2024, 20:25
458
0

Гол Борячука не спас Металлист 1925 от поражения Вольфсбергеру в Турции

Харьковчане избежали разгрома в концовке встречи

26 января 2024, 20:09 | Обновлено 26 января 2024, 20:25
458
0
Гол Борячука не спас Металлист 1925 от поражения Вольфсбергеру в Турции
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

В пятницу, 26 января, харьковский «Металлист 1925» сыграл первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Виктора Скрипника стал представитель элитного дивизиона Австрии – «Вольфсбергер».

Нулевой счет держался до конца первого тайма, когда Яшич вывел австрийскую команду вперед. После перерыва Балло и Забитцер довели счет до разгромного, но незадолго до финального свистка Борячуку все же удалось забить гол престижа.

Контрольный матч. 26 января

«Металлист 1925» (Харьков) – «Вольфсбергер» (Австрия) – 1:3

«Металіст 1925» (1 тайм): Мозиль, Безуглый, Обинайя, Курило, Фарина, Габелок, Русин, игрок на просмотре, Ари Моура, Овусу, Дмитренко.

«Металіст 1925» (2 тайм): Потимков, Жичиков, Ткачук, Червак, Бычек, Вачиберадзе, Юрченко, Панченко, игрок на просмотре, Борячук, Юсов.

Голы: Борячук, 87 – Яшич, 43, Балло, 51, Забитцер, 73.

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Источник: Гармаш подпишет контракт с Металлистом 1925 на 1,5 года
Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Вольфсбергер Андрей Борячук Виктор Скрипник видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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