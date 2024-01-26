В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют «Металлист 1925» и команда «Вольфсберг» из Австрии.

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Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Для «Металлиста 1925» это первый матч на сборе в Испании. Игра пройдет в муниципалитет Олива на «Oliva Nova Sports Centrer».



Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Металлист 1925».

Вольфсберг – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция