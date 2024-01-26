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Товарищеские матчи
Металлист 1925
26.01.2024 17:00 - : -
Вольфсбергер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 09:17 |
89
0

Вольфсберг – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 26 января в 17:00 по Киеву

26 января 2024, 09:17 |
89
0
Вольфсберг – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925.

В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют «Металлист 1925» и команда «Вольфсберг» из Австрии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Для «Металлиста 1925» это первый матч на сборе в Испании. Игра пройдет в муниципалитет Олива на «Oliva Nova Sports Centrer».

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Металлист 1925».

Вольфсберг – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Вольфсбергер Металлист 1925 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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