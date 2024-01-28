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Товарищеские матчи
Металлист 1925
26.01.2024 17:00 – FT 1 : 3
Вольфсбергер
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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 05:00 | Обновлено 28 января 2024, 05:14
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Металлист 1925 – Вольфсбергер – 1:3. Гол Борячука. Видео голов и обзор

Харьковская команда готовится к сезону под руководством Виктора Скрипника

28 января 2024, 05:00 | Обновлено 28 января 2024, 05:14
25
0
Металлист 1925 – Вольфсбергер – 1:3. Гол Борячука. Видео голов и обзор
Скриншот с трансляции

Харьковский «Металлист 1925» готовится к возобновлению сезона в Украинской Премьер-лиге. команда под руководством Виктора Скрипника провела товарищескую игру против австрийского «Вольфсбергера».

Матч закончился со счетом 1:3, единственный гол «1925-х» в конце игры забил форвард Андрей Борячук.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» (Харьков) – «Вольфсбергер» (Австрия) – 1:3

«Металлист 1925» (1 тайм): Мозиль, Безуглый, Обинайя, Курило, Фарина, Габелок, Русин, игрок на просмотре, Ари Моура, Овусу, Дмитренко.

«Металлист 1925» (2 тайм): Потимков, Жычыков, Ткачук, Червак, Бичек, Вачиберадзе, Юрченко, Панченко, игрок на просмотре, Борячук, Юсов.

Голы: Борячук, 87 – Яшич, 43, Балло, 51, Забитцер, 73

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товарищеские матчи Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы Андрей Борячук Металлист 1925 видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Вольфсбергер
Источник ФК Металлист 1925
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