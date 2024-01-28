Металлист 1925 – Вольфсбергер – 1:3. Гол Борячука. Видео голов и обзор
Харьковская команда готовится к сезону под руководством Виктора Скрипника
Харьковский «Металлист 1925» готовится к возобновлению сезона в Украинской Премьер-лиге. команда под руководством Виктора Скрипника провела товарищескую игру против австрийского «Вольфсбергера».
Матч закончился со счетом 1:3, единственный гол «1925-х» в конце игры забил форвард Андрей Борячук.
Товарищеский матч
«Металлист 1925» (Харьков) – «Вольфсбергер» (Австрия) – 1:3
«Металлист 1925» (1 тайм): Мозиль, Безуглый, Обинайя, Курило, Фарина, Габелок, Русин, игрок на просмотре, Ари Моура, Овусу, Дмитренко.
«Металлист 1925» (2 тайм): Потимков, Жычыков, Ткачук, Червак, Бичек, Вачиберадзе, Юрченко, Панченко, игрок на просмотре, Борячук, Юсов.
Голы: Борячук, 87 – Яшич, 43, Балло, 51, Забитцер, 73
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