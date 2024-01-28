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Чемпионат Испании
Мальорка
27.01.2024 22:00 – FT 0 : 1
Бетис
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Испания
28 января 2024, 02:19 |
9
0

Ла Лига. Бетис на выезде минимально победил Мальорку

Закончился матч 22 тура чемпионата Испании

28 января 2024, 02:19 |
9
0
Ла Лига. Бетис на выезде минимально победил Мальорку
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 22 тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Мальорка» и «Бетис». Игра окончилась минимальной победой гостей. На 45-й минуте голом отличился Серхи Альтимира.

После этой победы «Бетис» находится на седьмом месте в турнирной таблице, а «Мальорка» продолжила свою четырехматчевую безвыигрышную серию (две ничьи и два поражения) и находится на пятнадцатой строчке.

Напомним, что свои матчи сыграли и гранды испанского футбола, причем с противоположными результатами – «Реал» победил «Лас-Пальмас» (2:1), а «Барселона» уступила «Вильярреалу» (3:5).

Ла Лига. 22 тур

Мальорка – Бетис – 0:1

Гол: Серхи Альтимира, 45

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Альтимира (Бетис).
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Источник Sport.ua
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