Ла Лига. Бетис на выезде минимально победил Мальорку
Закончился матч 22 тура чемпионата Испании
Состоялся матч 22 тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Мальорка» и «Бетис». Игра окончилась минимальной победой гостей. На 45-й минуте голом отличился Серхи Альтимира.
После этой победы «Бетис» находится на седьмом месте в турнирной таблице, а «Мальорка» продолжила свою четырехматчевую безвыигрышную серию (две ничьи и два поражения) и находится на пятнадцатой строчке.
Напомним, что свои матчи сыграли и гранды испанского футбола, причем с противоположными результатами – «Реал» победил «Лас-Пальмас» (2:1), а «Барселона» уступила «Вильярреалу» (3:5).
Ла Лига. 22 тур
Мальорка – Бетис – 0:1
Гол: Серхи Альтимира, 45
События матча
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