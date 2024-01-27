Второе поражение за день. Оболонь снова проиграла клубу из Чехии в Турции

27 января состоялся товарищеский матч между командами «Градец-Кралове» (Чехия) и «Оболонь» (Украина). Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу чешского клуба.

Голами за «Градец-Кралове» отметились Ондржей Шашинка (50) и Матей Коубек (74).

Для «Оболони» это поражение стала вторым за день от чешской команды. 27 января «пивовары» также уступили ФК «Баник» Острава 1:3.

«Оболонь» проводит зимние сборы в Турции. В 2024 году на ее счету уже 4 товарищеских поединка, в которых команда добыла только 1 победу. Следующая встреча запланирована на 31 января против «Видзева» из Польши.

Товарищеский матч. 27 января

Градец-Кралове – Оболонь – 3:1

Голы: Шашинка, 50, Коубек, 74