Второе поражение за день. Оболонь снова проиграла клубу из Чехии в Турции
Киевская команда уступила ФК «Градец-Кралове» со счетом 0:2
27 января состоялся товарищеский матч между командами «Градец-Кралове» (Чехия) и «Оболонь» (Украина). Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу чешского клуба.
Голами за «Градец-Кралове» отметились Ондржей Шашинка (50) и Матей Коубек (74).
Для «Оболони» это поражение стала вторым за день от чешской команды. 27 января «пивовары» также уступили ФК «Баник» Острава 1:3.
«Оболонь» проводит зимние сборы в Турции. В 2024 году на ее счету уже 4 товарищеских поединка, в которых команда добыла только 1 победу. Следующая встреча запланирована на 31 января против «Видзева» из Польши.
Товарищеский матч. 27 января
Градец-Кралове – Оболонь – 3:1
Голы: Шашинка, 50, Коубек, 74
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