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Украина. Премьер лига27 января 2024, 14:49 |
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Оболонь с голом Таранухи проиграла в контрольном матче
Киевляне пропустили три гола
27 января 2024, 14:49 |
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«Оболонь» на сборе в Турции провела контрольный матч против чешского «Баника». Киевляне уступили 1:3, а единственный гол у представителя УПЛ забил Ростислав Тарануха.
Контрольный матч
Оболонь – Баник Острава 1:3
Голы: Тарануха, 28 - Шин, 32, 58, Танко
Оболонь (стартовый состав): Рыбка, Осман, Дубко, Прыймак, Грисьо, Груша, Запорожец, Косовский, Чернов, Вишневский, Тарануха
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