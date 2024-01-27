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Баник
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Украина. Премьер лига
27 января 2024, 14:49 |
105
0

Оболонь с голом Таранухи проиграла в контрольном матче

Киевляне пропустили три гола

27 января 2024, 14:49 |
105
0
Оболонь с голом Таранухи проиграла в контрольном матче
ФК Оболонь

«Оболонь» на сборе в Турции провела контрольный матч против чешского «Баника». Киевляне уступили 1:3, а единственный гол у представителя УПЛ забил Ростислав Тарануха.

Контрольный матч

Оболонь – Баник Острава 1:3
Голы: Тарануха, 28 - Шин, 32, 58, Танко

Оболонь (стартовый состав): Рыбка, Осман, Дубко, Прыймак, Грисьо, Груша, Запорожец, Косовский, Чернов, Вишневский, Тарануха

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Оболонь Киев Баник Острава Ростислав Тарануха Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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