Оболонь с голом Таранухи проиграла в контрольном матче

«Оболонь» на сборе в Турции провела контрольный матч против чешского «Баника». Киевляне уступили 1:3, а единственный гол у представителя УПЛ забил Ростислав Тарануха.

Контрольный матч

Оболонь – Баник Острава 1:3

Голы: Тарануха, 28 - Шин, 32, 58, Танко

Оболонь (стартовый состав): Рыбка, Осман, Дубко, Прыймак, Грисьо, Груша, Запорожец, Косовский, Чернов, Вишневский, Тарануха