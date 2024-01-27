Украина. Премьер лига27 января 2024, 07:08 | Обновлено 27 января 2024, 07:13
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Оболонь – Баник Острава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
27 января 2024, 07:08 | Обновлено 27 января 2024, 07:13
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Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником киевской команды является «Баник» Острава из Чехии.
Начало товарищеского матча запланировано на 27 января 10:00 по Киеву.
Оболонь – Баник Острава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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