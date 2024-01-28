Оболонь – Баник – 1:3. Гол Таранухи. Видео голов и обзор матча

Состоялся товарищеский матч, в котором киевская «Оболонь» играла против чешского «Баника». Игра закончилась со счетом 1:3, единственный гол за украинскую команду забил форвард Ростислав Тарануха.

Товарищеский матч

Оболонь – Баник Острава – 1:3

Голы: Тарануха, 28 – Шин, 32, 58, Танко, 90

«Оболонь» (старт): Рыбка, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо, Груша, Запорожец, Косовский, Чернов, Вишневский, Тарануха