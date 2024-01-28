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Товарищеские матчи
Оболонь
27.01.2024 10:00 – FT 1 : 3
Баник
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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 05:40 | Обновлено 28 января 2024, 05:42
46
0

Оболонь – Баник – 1:3. Гол Таранухи. Видео голов и обзор матча

Киевская команда проиграла чехам в товарищеской игре

28 января 2024, 05:40 | Обновлено 28 января 2024, 05:42
46
0
Оболонь – Баник – 1:3. Гол Таранухи. Видео голов и обзор матча
Скриншот с трансляции

Состоялся товарищеский матч, в котором киевская «Оболонь» играла против чешского «Баника». Игра закончилась со счетом 1:3, единственный гол за украинскую команду забил форвард Ростислав Тарануха.

Товарищеский матч

Оболонь – Баник Острава – 1:3

Голы: Тарануха, 28 – Шин, 32, 58, Танко, 90

«Оболонь» (старт): Рыбка, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо, Груша, Запорожец, Косовский, Чернов, Вишневский, Тарануха

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Баник Острава учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ростислав Тарануха контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник ФК Оболонь
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