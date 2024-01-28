Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига28 января 2024, 05:40 | Обновлено 28 января 2024, 05:42
46
0
Оболонь – Баник – 1:3. Гол Таранухи. Видео голов и обзор матча
Киевская команда проиграла чехам в товарищеской игре
28 января 2024, 05:40 | Обновлено 28 января 2024, 05:42
46
0
Состоялся товарищеский матч, в котором киевская «Оболонь» играла против чешского «Баника». Игра закончилась со счетом 1:3, единственный гол за украинскую команду забил форвард Ростислав Тарануха.
Товарищеский матч
Оболонь – Баник Острава – 1:3
Голы: Тарануха, 28 – Шин, 32, 58, Танко, 90
«Оболонь» (старт): Рыбка, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо, Груша, Запорожец, Косовский, Чернов, Вишневский, Тарануха
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 января 2024, 22:50 5
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги
Бокс | 27 января 2024, 12:10 0
Франсис ставит на Фьюри
Футбол | 27.01.2024, 23:53
Футбол | 27.01.2024, 20:51
Теннис | 27.01.2024, 12:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.01.2024, 01:02 4
26.01.2024, 08:50 13
Футбол
26.01.2024, 02:13
26.01.2024, 09:15 31
27.01.2024, 00:17 4
27.01.2024, 06:30 2
26.01.2024, 07:30 2