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Товарищеские матчи
Оболонь
27.01.2024 16:00 - : -
Градец-Кралове
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 07:23 |
19
0

Оболонь – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

27 января 2024, 07:23 |
19
0
Оболонь – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником киевской команды является «Градец-Кралове» из Чехии.

Начало товарищеского матча запланировано на 27 января 16:00 по Киеву.

Оболонь – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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