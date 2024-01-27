Товарищеские матчи
27.01.2024 16:00 - : -
Украина. Премьер лига27 января 2024, 07:23 |
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Оболонь – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
27 января 2024, 07:23 |
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Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником киевской команды является «Градец-Кралове» из Чехии.
Начало товарищеского матча запланировано на 27 января 16:00 по Киеву.
Оболонь – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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