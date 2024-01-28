Оболонь – Градец-Кралове – 0:2. Второе поражение чехам. Видео голов и обзор

Состоялся контрольный поединок киевской «Оболони», который стал для нее вторым за день. В первом столичная команда уступила чешскому «Банику» со счетом 1:3.

Проиграла «Оболонь» и во втором матче. Соперником была тоже чешская команда – «Градец-Кралове». Игра закончилась со счётом 0:2.

Товарищеский матч

Градец-Кралове – Оболонь – 2:0

Голы: Шашинка, 50, Коубек, 74