Товарищеские матчи
27.01.2024 16:00 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига28 января 2024, 06:20 | Обновлено 28 января 2024, 06:25
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Оболонь – Градец-Кралове – 0:2. Второе поражение чехам. Видео голов и обзор
Киевляне уступили и во втором контрольном матче
28 января 2024, 06:20 | Обновлено 28 января 2024, 06:25
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Состоялся контрольный поединок киевской «Оболони», который стал для нее вторым за день. В первом столичная команда уступила чешскому «Банику» со счетом 1:3.
Проиграла «Оболонь» и во втором матче. Соперником была тоже чешская команда – «Градец-Кралове». Игра закончилась со счётом 0:2.
Товарищеский матч
Градец-Кралове – Оболонь – 2:0
Голы: Шашинка, 50, Коубек, 74
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