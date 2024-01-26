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Украина. Первая лига
26 января 2024, 23:16 | Обновлено 26 января 2024, 23:24
208
0

ГАГУН: «Тренер Кудровки-Нивы пытается играть в футбол, а не бей-беги»

Экс-защитник «Вереса» прокомментировал переход в команду Первой лиги

26 января 2024, 23:16 | Обновлено 26 января 2024, 23:24
208
0
ГАГУН: «Тренер Кудровки-Нивы пытается играть в футбол, а не бей-беги»
Instagram. Роман Гагун

Правый защитник Роман Гагун после ухода из «Вереса» недолго оставался без клуба. Накануне стало известно о подписании 30-летним футболистом контракта с бузовской «Нивой», которая весной продолжит выступления в Первой лиге под названием «Кудровка-Нива».

При этом Гагун окончательно еще не восстановился после перелома голени, который произошел 11 ноября во время матча 14-го тура УПЛ «Александрия» – «Верес» (1:0).

– Роман, чем объяснить ваш выбор в пользу «Кудровки-Нивы»?

– В первую очередь, главный тренер команды Роман Локтионов позвонил и сказал, что хотел бы видеть у себя и, несмотря на травму, рассчитывает на меня. А уже со спортивным директором клуба Евгением Кушниром договорились при условии.

– Травмы часто учитывают.

– Да, многие опасались брать. Хотя было еще пару предложений, но это понравилось больше всего. Подкупило еще то, что тренер пытается играть в футбол, а не бей-беги.

– Вы уже в общей группе работаете?

– Да, тренируюсь в общей группе. Но еще нужно время, чтобы пропала боязнь относительно ноги. Пока в спорные эпизоды не вступаю.

– А что касается варианта с возвращением в «Агробизнес» – это была правда?

– Тогда, когда было написано, тогда была неправда. К тому времени даже не говорил ни с кем.

Весной «Кудровка-Нива» сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где занимает 9-е место с 27 очками. Во время тренировочного сбора штаб Романа Локтионова запланировал 9 контрольных матчей, первый из них – 30 января.

Ранее «Кудровку-Ниву» пополнили бывшие игроки «Металлиста» и «Миная».

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Источник Sport.ua
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