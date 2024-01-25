Бузовскую Ниву пополнили бывшие игроки Металлиста и Миная

Как стало известно Sport.ua, 33-летний полузащитник Дмитрий Коркишко, экс-игрок «Динамо-2», киевского «Арсенала», «Черноморца», «Днепра-1» и «Металлиста», чемпион Европы 2009 года среди юношей до 19 лет, близок к переходу в «Ниву» из Бузовой.

Вместе с Коркишко с перволиговой командой к весенней части сезона готовятся 23-летний бывший полузащитник ФСК «Мариуполь» (а до того «Металлиста») Никита Тепляков и 28-летний экс-хавбек «Миная» Валерий Рогозинский.

Тепляков уже подписал контракт с клубом, Рогозинский утрясает последние детали перед переходом.

Ранее бузовская «Нива» оформила отношения с рядом других новичков.

Весной команда из Бузовой, уже под названием «Кудровка-Нива», сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где на данный момент занимает 9-е место с 27 очками.

В рамках тренировочных сборов штаб Романа Локтионова запланировал девять контрольных матчей, первый из них — 30 января.