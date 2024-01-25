Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бузовскую Ниву пополнили бывшие игроки Металлиста и Миная
Украина. Первая лига
25 января 2024, 11:08 |
514
0

Бузовскую Ниву пополнили бывшие игроки Металлиста и Миная

Роман Локтионов пригласил в свою команду чемпиона Европы

25 января 2024, 11:08 |
514
0
Бузовскую Ниву пополнили бывшие игроки Металлиста и Миная
ФК Минай. Валерий Рогозинский

Как стало известно Sport.ua, 33-летний полузащитник Дмитрий Коркишко, экс-игрок «Динамо-2», киевского «Арсенала», «Черноморца», «Днепра-1» и «Металлиста», чемпион Европы 2009 года среди юношей до 19 лет, близок к переходу в «Ниву» из Бузовой.

Вместе с Коркишко с перволиговой командой к весенней части сезона готовятся 23-летний бывший полузащитник ФСК «Мариуполь» (а до того «Металлиста») Никита Тепляков и 28-летний экс-хавбек «Миная» Валерий Рогозинский.

Тепляков уже подписал контракт с клубом, Рогозинский утрясает последние детали перед переходом.

Ранее бузовская «Нива» оформила отношения с рядом других новичков.

Весной команда из Бузовой, уже под названием «Кудровка-Нива», сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где на данный момент занимает 9-е место с 27 очками.

В рамках тренировочных сборов штаб Романа Локтионова запланировал девять контрольных матчей, первый из них — 30 января.

По теме:
Стало известно, кто продолжит работу в УАФ
«Очень дорогие». Трубин назвал 3 украинцев, которых хочет видеть в Бенфике
Источник: Мбаппе решил перейти в Реал, но просит слишком большую зарплату
Дмитрий Коркишко Никита Тепляков Валерий Рогозинский Нива Бузовая трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу свободный агент инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира призвал Челси оставить Мудрика в запасе на следующую игру
Футбол | 25 января 2024, 11:21 0
Чемпион мира призвал Челси оставить Мудрика в запасе на следующую игру
Чемпион мира призвал Челси оставить Мудрика в запасе на следующую игру

Франк Лебеф высказался об игре украинца

Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Теннис | 25 января 2024, 10:21 4
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open

25 января украинка проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии

Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Футбол | 24.01.2024, 23:17
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Назван коэффициент на титул Ястремской на Aus Open 2024 перед полуфиналами
Теннис | 25.01.2024, 07:59
Назван коэффициент на титул Ястремской на Aus Open 2024 перед полуфиналами
Назван коэффициент на титул Ястремской на Aus Open 2024 перед полуфиналами
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Теннис | 24.01.2024, 16:19
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. 3-кратная олимпийская чемпионка выступит на ЧЕ-2024 по биатлону
ОФИЦИАЛЬНО. 3-кратная олимпийская чемпионка выступит на ЧЕ-2024 по биатлону
23.01.2024, 15:03
Биатлон
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
23.01.2024, 16:12 3
Бокс
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
23.01.2024, 17:09 39
Футбол
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
24.01.2024, 14:27 4
Футбол
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 25
Футбол
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
24.01.2024, 06:10 2
Футбол
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
23.01.2024, 13:21 11
Теннис
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем