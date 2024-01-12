Бузовская Нива запланировала девять спаррингов

Отпуск «Нивы» из Бузовой завершится 22 января. В этот день команда соберется на своей тренировочной базе в Бучанском районе. Здесь же «Нива» проведет все зимние сборы.

Как стало известно Sport.ua, на данный момент тренерским штабом Романа Локтионова запланировано проведение девяти контрольных матчей.

Предварительно расписание спаррингов «Нивы» выглядит так:

30 января – «Заря» U19

11 февраля – «Локомотив» (Киев)

14 февраля – ЮКСА

21 февраля – «Чернигов»

24 февраля – «Эпицентр»

1 марта – «Дружба»

2 марта – «Полесье» (Ставки, аматоры)

9 марта – «Чайка»

Помимо этого, планируется еще один контрольный матч с командой УПЛ.

Весной «Нива» из Бузовой сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где на данный момент занимает 9-е место с 27 очками.

Ранее Sport.ua сообщал, что в «Ниве» осталось семь игроков из осеннего состава.

Три бывших игрока бузовской «Нивы» перешли в «Буковину».