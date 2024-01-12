Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бузовская Нива запланировала девять спаррингов
Украина. Первая лига
12 января 2024, 11:11 |
79
0

Бузовская Нива запланировала девять спаррингов

Готовиться к весенней части сезона команда будет на своей клубной базе

12 января 2024, 11:11 |
79
0
Бузовская Нива запланировала девять спаррингов
ФК Нива Бузовая

Отпуск «Нивы» из Бузовой завершится 22 января. В этот день команда соберется на своей тренировочной базе в Бучанском районе. Здесь же «Нива» проведет все зимние сборы.

Как стало известно Sport.ua, на данный момент тренерским штабом Романа Локтионова запланировано проведение девяти контрольных матчей.

Предварительно расписание спаррингов «Нивы» выглядит так:

30 января – «Заря» U19

11 февраля – «Локомотив» (Киев)

14 февраля – ЮКСА

21 февраля – «Чернигов»

24 февраля – «Эпицентр»

1 марта – «Дружба»

2 марта – «Полесье» (Ставки, аматоры)

9 марта – «Чайка»

Помимо этого, планируется еще один контрольный матч с командой УПЛ.

Весной «Нива» из Бузовой сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где на данный момент занимает 9-е место с 27 очками.

Ранее Sport.ua сообщал, что в «Ниве» осталось семь игроков из осеннего состава.

Три бывших игрока бузовской «Нивы» перешли в «Буковину».

По теме:
Черноморец – Петролул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Какой игрок забил в сезоне УПЛ больше всех голов из-за штрафной
Стало известно, где может продолжить карьеру защитник, покинувший Верес
Нива Бузовая Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Роман Локтионов учебно-тренировочные сборы Заря Луганск U-19 Локомотив Киев ЮКСА Тарасовка Чернигов Эпицентр Каменец-Подольский Полесье Ставки контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Биатлон | 11 января 2024, 16:51 28
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира

Очередную победу одержала Норвегия

Смогла! Додавила! Снигур пробилась в основу Australian Open 2024
Теннис | 12 января 2024, 08:47 4
Смогла! Додавила! Снигур пробилась в основу Australian Open 2024
Смогла! Додавила! Снигур пробилась в основу Australian Open 2024

Украинка победила Инглис в финале отбора

ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
Теннис | 11.01.2024, 11:51
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
«Мне кажется, что он играет лучше». Почеттино высказался о Мудрике
Футбол | 12.01.2024, 09:48
«Мне кажется, что он играет лучше». Почеттино высказался о Мудрике
«Мне кажется, что он играет лучше». Почеттино высказался о Мудрике
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Футбол | 11.01.2024, 12:57
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
11.01.2024, 08:20 8
Футбол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
11.01.2024, 15:02 4
Бокс
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
10.01.2024, 13:40 38
Футбол
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
11.01.2024, 12:39 9
Футбол
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем