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  4. Три бывших игрока бузовской Нивы перешли в Буковину
Украина. Первая лига
08 января 2024, 19:46 |
435
0

Три бывших игрока бузовской Нивы перешли в Буковину

Черновицкая команда усиливается

08 января 2024, 19:46 |
435
0
Три бывших игрока бузовской Нивы перешли в Буковину
dynamo.kiev.ua. Даниил Кныш

Как стало известно Sport.ua, сразу три бывших игрока бузовской «Нивы» поставили подписи под контрактами с «Буковиной».

Новичками черновицкого клуба стали 25-летний центральный полузащитник Егор Шалфеев, а также вингеры – 24-летний Иван Будняк и 27-летний Даниил Кныш.

Все они в нынешнем сезоне Первой лиги провели за «Ниву» по 17 матчей, при этом Кныш отметился тремя голами, а Будняк – одним.

«Буковина» весной сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, где на данный момент занимает 2-е место с 21 очком.

Ранее контракт с черновицким клубом подписал экс-защитник «Миная» Игорь Солдат.

Также «Буковина» завершила трудовые отношения с рядом исполнителей.

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Нива Бузовая Буковина Черновцы Даниил Кныш Егор Шалфеев трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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