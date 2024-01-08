Три бывших игрока бузовской Нивы перешли в Буковину

Как стало известно Sport.ua, сразу три бывших игрока бузовской «Нивы» поставили подписи под контрактами с «Буковиной».

Новичками черновицкого клуба стали 25-летний центральный полузащитник Егор Шалфеев, а также вингеры – 24-летний Иван Будняк и 27-летний Даниил Кныш.

Все они в нынешнем сезоне Первой лиги провели за «Ниву» по 17 матчей, при этом Кныш отметился тремя голами, а Будняк – одним.

«Буковина» весной сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, где на данный момент занимает 2-е место с 21 очком.

Ранее контракт с черновицким клубом подписал экс-защитник «Миная» Игорь Солдат.

Также «Буковина» завершила трудовые отношения с рядом исполнителей.