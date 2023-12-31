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Украина. Первая лига
31 декабря 2023, 20:51 |
389
1

Буковина разорвала контракты с шестью игроками

Черновицкий клуб меняет состав

31 декабря 2023, 20:51 |
389
1
Буковина разорвала контракты с шестью игроками
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua, незадолго до наступления 2024 года «Буковина» разорвала трудовые отношения с рядом футболистов.

Поиском новых клубов займутся вратарь Владислав Закорский (1 матч в нынешнем сезоне Первой лиги), защитники Артем Данилюк (17 игр), Кирилл Пасечник (14 матчей, 1 гол), Иван Паламарчук (14 игр) и Эмре Мануила (2 матча), а также полузащитник Александр Глагола (17 матчей).

«Буковина» по итогам первого этапа Первой лиги заняла 6-е место в группе А, набрав 21 очко. Весной команда Андрея Мельничука сыграет в группе «Выбывание».

Ранее мы сообщали, что у «Буковины» появился новый титульный спонсор, хорошо известный победами своих команд. Также наш сайт писал, что ряды «Буковины» может пополнить экс-защитник «Миная».

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Буковина Черновцы Первая лига Украины трансферы Александр Глагола инсайд
Источник Sport.ua
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Ак.228і ліга- два кацапських єблана ☝️
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