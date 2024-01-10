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Украина. Первая лига
10 января 2024, 13:44 | Обновлено 10 января 2024, 14:46
323
0

В бузовской Ниве осталось семь игроков из осеннего состава

Еще один арендованный футболист — под вопросом

10 января 2024, 13:44 | Обновлено 10 января 2024, 14:46
323
0
В бузовской Ниве осталось семь игроков из осеннего состава
ФК Нива Бузовая

Как стало известно Sport.ua, из того состава бузовской «Нивы», который играл в осенней части сезона, на контрактах в клубе осталось семь игроков: вратарь Роман Лепка, защитники Павел Захидный и Евгений Мисюра, полузащитники Александр Калинин, Владимир Тименко и Денис Ткаченко, а также нападающий Владислав Нехтий.

Пока под вопросом будущее в команде защитника Юрия Потимкова. Арендное соглашение с игроком «Металлиста 1925» рассчитано до конца июня, однако в настоящее время футболист продолжает восстанавливаться после операции.

Бузовская «Нива» — дебютант Первой лиги. По итогам осенней части сезона команда пробилась в группу «Чемпионская», где на данный момент занимает 9-е место с 27 очками.

Накануне стало известно, что по итогам предновогоднего сбора тренерский штаб Романа Локтионова отказался от услуг экс-полузащитника московских «динамо» и «торпедо» Дениса Скепского.

Ранее три бывших игрока бузовской «Нивы» перешли в «Буковину».

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Нива Бузовая Первая лига Украины Роман Локтионов Роман Лепка Владимир Тименко Владислав Нехтий Денис Скепский Буковина Черновцы Металлист 1925 инсайд трансферы
Источник Sport.ua
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