Бузовская Нива отказалась от экс-игрока московских динамо и торпедо
Опытный хавбек оказался не нужен тренерскому штабу Романа Локтионова
Как стало известно Sport.ua, по итогам предновогоднего сбора тренерский штаб бузовской «Нивы» принял решение не продолжать сотрудничество с 36-летним центральным полузащитником Денисом Скепским.
Пока не решен вопрос с тем, останется ли Скепский в «Кудровке», цвета которой он защищал в осенней части сезона, но в «Ниве» футболиста не будет.
В прошлом сезоне Денис Скепский в составе «Нивы» из Бузовой стал чемпионом Второй лиги. Летом он перешел в «Кудровку», за которую провел 19 официальных матчей и забил 3 мяча.
Ранее Скепский поиграл за молодежные команды киевского «Динамо», запорожский «Металлург», «Десну», «Полтаву», «Черкасский Днепр», «Николаев», «Полесье» и «Викторию». Также он выступал за команды трех стран ближнего зарубежья, в том числе московские «динамо» и «торпедо» (в россии уроженец Чернигова играл до 2014 года).
Бузовская «Нива» в декабре сменила владельца и тренерский штаб. Весной команда сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где на данный момент занимает 9-е место с 27 очками.
Накануне стало известно, что три бывших игрока бузовской «Нивы» перешли в «Буковину».
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