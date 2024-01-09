Бузовская Нива отказалась от экс-игрока московских динамо и торпедо

Как стало известно Sport.ua, по итогам предновогоднего сбора тренерский штаб бузовской «Нивы» принял решение не продолжать сотрудничество с 36-летним центральным полузащитником Денисом Скепским.

Пока не решен вопрос с тем, останется ли Скепский в «Кудровке», цвета которой он защищал в осенней части сезона, но в «Ниве» футболиста не будет.

В прошлом сезоне Денис Скепский в составе «Нивы» из Бузовой стал чемпионом Второй лиги. Летом он перешел в «Кудровку», за которую провел 19 официальных матчей и забил 3 мяча.

Ранее Скепский поиграл за молодежные команды киевского «Динамо», запорожский «Металлург», «Десну», «Полтаву», «Черкасский Днепр», «Николаев», «Полесье» и «Викторию». Также он выступал за команды трех стран ближнего зарубежья, в том числе московские «динамо» и «торпедо» (в россии уроженец Чернигова играл до 2014 года).

Бузовская «Нива» в декабре сменила владельца и тренерский штаб. Весной команда сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где на данный момент занимает 9-е место с 27 очками.

Накануне стало известно, что три бывших игрока бузовской «Нивы» перешли в «Буковину».