Нива Бузовая спасена. Новым владельцем стал президент другого клуба Украины
Президент «Кудровки» Роман Солодаренко приобрел «Ниву» Бузовую
Президент второлиговой «Кудровки» Роман Солодаренко перволиговой «Нивы» Бузовой, сообщает официальный аккаунт ФК «Кудровка» в сети Facebook.
Отмечается, что нынешний президент «Нивы» Эфендиев Октай вместе с Романом Солодаренко решили судьбу клуба, который весной будет бороться за выход в Украинскую Премьер-лигу. Детали их соглашения не сообщаются.
Ранее стало известно, что Октай Эфендиев приостановил деятельность «Нивы» Бузовой на период войны, поскольку хотел направлять больше средств на поддержку Вооруженных сил Украины.
В этом розыгрыше Первой лиги «Нива» Бузовая заняла 4-е место в группе А, набрав 27 очков в 18 матчах. Весной клуб будет выступать в группе повышения в классе.
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