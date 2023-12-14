Нива Бузовая спасена. Новым владельцем стал президент другого клуба Украины

Президент второлиговой «Кудровки» Роман Солодаренко перволиговой «Нивы» Бузовой, сообщает официальный аккаунт ФК «Кудровка» в сети Facebook.

Отмечается, что нынешний президент «Нивы» Эфендиев Октай вместе с Романом Солодаренко решили судьбу клуба, который весной будет бороться за выход в Украинскую Премьер-лигу. Детали их соглашения не сообщаются.

Ранее стало известно, что Октай Эфендиев приостановил деятельность «Нивы» Бузовой на период войны, поскольку хотел направлять больше средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

В этом розыгрыше Первой лиги «Нива» Бузовая заняла 4-е место в группе А, набрав 27 очков в 18 матчах. Весной клуб будет выступать в группе повышения в классе.