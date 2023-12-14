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Украина. Первая лига
14 декабря 2023, 13:01 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:03
1516
0

Нива Бузовая спасена. Новым владельцем стал президент другого клуба Украины

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко приобрел «Ниву» Бузовую

14 декабря 2023, 13:01 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:03
1516
0
Нива Бузовая спасена. Новым владельцем стал президент другого клуба Украины
ФК Нива Бузовая

Президент второлиговой «Кудровки» Роман Солодаренко перволиговой «Нивы» Бузовой, сообщает официальный аккаунт ФК «Кудровка» в сети Facebook.

Отмечается, что нынешний президент «Нивы» Эфендиев Октай вместе с Романом Солодаренко решили судьбу клуба, который весной будет бороться за выход в Украинскую Премьер-лигу. Детали их соглашения не сообщаются.

Ранее стало известно, что Октай Эфендиев приостановил деятельность «Нивы» Бузовой на период войны, поскольку хотел направлять больше средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

В этом розыгрыше Первой лиги «Нива» Бузовая заняла 4-е место в группе А, набрав 27 очков в 18 матчах. Весной клуб будет выступать в группе повышения в классе.

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Кудровка Нива Бузовая Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Октай Эфендиев
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