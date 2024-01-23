Бузовская Нива пополнилась очередными новичками

Как стало известно Sport.ua, очередными новичками бузовской «Нивы» стали два воспитанника кропивницкого футбола – правый защитник Артем Мачелюк и центральный полузащитник Даниил Фальковский.

С первым из них подписан полноценный контракт, со вторым – арендное соглашение до июня 2025 года.

24-летний Мачелюк, помимо «Зирки» U19 и U21, выступал за «Перемогу» и «Черкащину». Всего на профессиональном уровне он провел 67 матчей и забил 1 мяч.

Его ровесник Фальковский играл за юниорские команды «Зирки» и «Александрии», «Николаев-2», «Николаев» и «Кремень». Летом прошлого года он подписал трехлетний контракт с «Металлургом», в составе которого провел 15 матчей и забил 2 мяча в Первой лиге.

Аренду Даниила Фальковского в «Ниву» уже официально подтвердил и «Металлург».

Интересно, что в недалеком прошлом Локтионов, Мачелюк и Фальковский вместе были игроками «Зирки»: нынешний наставник «Нивы» тогда выступал за первую команду, а два его новых подопечных – за юниорскую.

Недавно Sport.ua сообщал, что бузовская «Нива» пополнилась экс-защитником «Мариуполя».

Также на просмотре в команде находится бывший защитник «Вереса» Роман Гагун, восстановившийся после серьезной травмы.

Ранее бузовчане арендовали до конца года у «Карпат» опорного полузащитника Кирилла Матвеева.

«Нива» из Бузовой весной сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где на данный момент занимает 9-е место с 27 очками. Выступать команда будет уже под названием «Кудровка-Нива».

В рамках тренировочных сборов штаб Романа Локтионова запланировал девять контрольных матчей.