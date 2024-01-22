Экс-защитник Мариуполя сменил клуб в Первой лиге

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Иван Мамросенко, прошедший юношеские команды «Черноморца» и «Ворсклы», а впоследствии дебютировавший в УПЛ в составе ФК «Мариуполь» при Остапе Маркевиче, подписал контракт с бузовской «Нивой».

Нынешний сезон 23-летний футболист начинал в рядах ФСК «Мариуполь», за который провел 10 матчей в Первой и 2 – в Кубке Украины. В каждом из турниров Мамросенко записал на свой счет по голевой передаче.

В декабре Иван Мамросенко и ФСК «Мариуполь» договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Нива» из Бузовой весной сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где на данный момент занимает 9-е место с 27 очками.

Ранее Sport.ua сообщал, что в «Ниве» осталось семь игроков из осеннего состава плюс еще один – под вопросом.

Из отпуска команда выходит 22 января. В рамках тренировочных сборов штаб Романа Локтионова запланировал девять контрольных матчей.