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  4. Экс-защитник Мариуполя сменил клуб в Первой лиге
Украина. Первая лига
22 января 2024, 10:27 |
317
0

Экс-защитник Мариуполя сменил клуб в Первой лиге

Клиент компании Вадима Шаблия пополнил ряды бузовской «Нивы»

22 января 2024, 10:27 |
317
0
Экс-защитник Мариуполя сменил клуб в Первой лиге
ФСК Мариуполь. Иван Мамросенко

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Иван Мамросенко, прошедший юношеские команды «Черноморца» и «Ворсклы», а впоследствии дебютировавший в УПЛ в составе ФК «Мариуполь» при Остапе Маркевиче, подписал контракт с бузовской «Нивой».

Нынешний сезон 23-летний футболист начинал в рядах ФСК «Мариуполь», за который провел 10 матчей в Первой и 2 – в Кубке Украины. В каждом из турниров Мамросенко записал на свой счет по голевой передаче.

В декабре Иван Мамросенко и ФСК «Мариуполь» договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Нива» из Бузовой весной сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где на данный момент занимает 9-е место с 27 очками.

Ранее Sport.ua сообщал, что в «Ниве» осталось семь игроков из осеннего состава плюс еще один – под вопросом.

Из отпуска команда выходит 22 января. В рамках тренировочных сборов штаб Романа Локтионова запланировал девять контрольных матчей.

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Источник Sport.ua
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