Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, где может продолжить карьеру защитник, покинувший Верес
Украина. Первая лига
11 января 2024, 21:31 | Обновлено 11 января 2024, 21:42
172
0

Стало известно, где может продолжить карьеру защитник, покинувший Верес

Роман Гагун может стать игроком «Агробизнеса» из Первой лиги

11 января 2024, 21:31 | Обновлено 11 января 2024, 21:42
172
0
Стало известно, где может продолжить карьеру защитник, покинувший Верес
ФК Верес Ровно. Роман Гагун

30-летний защитник Роман Гагун может продолжить карьеру в «Агробизнесе», команде Первой лиги.

Гагун официально покинул «Верес» из Ровно, так как контракт истек в конце 2023 года, и стороны решили не продлевать соглашение.

За полтора сезона Гагун сыграл за «Верес» 36 матчей и забил 1 гол. В нынешнем сезоне из-за травмы он провел только 5 поединков УПЛ.

Роман уже выступал за «Агробизнес» ранее, с февраля 2017 по октябрь 2020 года.

«Агробизнес» по итогам первой части вышел в Чемпионскую группу, заняв 3-е место в группе А (29 очков после 18 матчей).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника, второй большой трансфер января
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал легендарного итальянского защитника
Одна кадровая потеря. Чернигов-ШВСМ сыграет 8 спаррингов в межсезонье
Роман Гагун трансферы Верес Ровно трансферы УПЛ Агробизнес Первая лига Украины
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Футбол | 11 января 2024, 18:42 17
Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ

Предвыборное турне будущий президент УАФ начнет во Львове

Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
Бокс | 11 января 2024, 15:02 2
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»

Иван Безверхий считает, что наш чемпион переиграет и перебьет Цыганского короля

Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Футбол | 11.01.2024, 20:01
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
Футбол | 11.01.2024, 00:15
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
Теннис | 11.01.2024, 04:59
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
11.01.2024, 01:59
Футбол
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
09.01.2024, 21:36 1
Футбол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
Валенсия определилась с будущим Яремчука
Валенсия определилась с будущим Яремчука
09.01.2024, 16:31 3
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 7
Футбол
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
10.01.2024, 16:47 22
Биатлон
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
09.01.2024, 21:26 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем