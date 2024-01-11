Стало известно, где может продолжить карьеру защитник, покинувший Верес
Роман Гагун может стать игроком «Агробизнеса» из Первой лиги
30-летний защитник Роман Гагун может продолжить карьеру в «Агробизнесе», команде Первой лиги.
Гагун официально покинул «Верес» из Ровно, так как контракт истек в конце 2023 года, и стороны решили не продлевать соглашение.
За полтора сезона Гагун сыграл за «Верес» 36 матчей и забил 1 гол. В нынешнем сезоне из-за травмы он провел только 5 поединков УПЛ.
Роман уже выступал за «Агробизнес» ранее, с февраля 2017 по октябрь 2020 года.
«Агробизнес» по итогам первой части вышел в Чемпионскую группу, заняв 3-е место в группе А (29 очков после 18 матчей).
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