Стало известно, где может продолжить карьеру защитник, покинувший Верес

30-летний защитник Роман Гагун может продолжить карьеру в «Агробизнесе», команде Первой лиги.

Гагун официально покинул «Верес» из Ровно, так как контракт истек в конце 2023 года, и стороны решили не продлевать соглашение.

За полтора сезона Гагун сыграл за «Верес» 36 матчей и забил 1 гол. В нынешнем сезоне из-за травмы он провел только 5 поединков УПЛ.

Роман уже выступал за «Агробизнес» ранее, с февраля 2017 по октябрь 2020 года.

«Агробизнес» по итогам первой части вышел в Чемпионскую группу, заняв 3-е место в группе А (29 очков после 18 матчей).