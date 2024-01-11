ОФИЦИАЛЬНО. Верес расстался с защитником

Ровенский «Верес» объявил на своем официальном сайте о том, что защитник Роман Гагун покинул команду.

Контракт футболиста истек 31 декабря и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Добавим, что Гагун пришел в «Верес» летом 2022 года. За ровенчан защитник провел в УПЛ и Кубке Украины 36 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Последнее время Роман не играл из-за серьезной травмы, восстанавливаясь после перелома ноги.