Украина. Премьер лига11 января 2024, 16:20 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес расстался с защитником
Последнее время Гагун не играл из-за перелома ноги
11 января 2024, 16:20 |
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Ровенский «Верес» объявил на своем официальном сайте о том, что защитник Роман Гагун покинул команду.
Контракт футболиста истек 31 декабря и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.
Добавим, что Гагун пришел в «Верес» летом 2022 года. За ровенчан защитник провел в УПЛ и Кубке Украины 36 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Последнее время Роман не играл из-за серьезной травмы, восстанавливаясь после перелома ноги.
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