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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес расстался с защитником
Украина. Премьер лига
11 января 2024, 16:20 |
381
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес расстался с защитником

Последнее время Гагун не играл из-за перелома ноги

11 января 2024, 16:20 |
381
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес расстался с защитником
ФК Верес. Роман Гагун

Ровенский «Верес» объявил на своем официальном сайте о том, что защитник Роман Гагун покинул команду.

Контракт футболиста истек 31 декабря и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Добавим, что Гагун пришел в «Верес» летом 2022 года. За ровенчан защитник провел в УПЛ и Кубке Украины 36 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Последнее время Роман не играл из-за серьезной травмы, восстанавливаясь после перелома ноги.

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Роман Гагун Верес Ровно расторжение контракта чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ травма ноги
Источник ФК Верес
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