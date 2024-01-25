Саудовская Аравия и Таиланд вышли из группы F в плей-офф Кубка Азии

25 января в Катаре состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе F.

Саудовская Аравия сыграла вничью с Таиландом (0:0), этот результат устроил обе сборные.

Сборная Киргизии разошлась миром с Оманом (1:1). У Омана гол забил Мухсен аль-Гассани, у соперника отличился Джоэл Коджо.

Из группы F в плей-офф Кубка Азии вышли Саудовская Аравия (7 очков) и Таиланд (5 баллов). А вот Оман и Кыргызстан по 2 балла) завершили выступления на континентальном чемпионате.

Кубок Азии. Группа F

3-й тур, 25 января, Катар

Кыргызстан – Оман – 1:1

Голы: Джоэл Коджо, 80 – Мухсен Аль-Гассани, 8

Саудовская Аравия – Таиланд – 0:0

Турнирная таблица