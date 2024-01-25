Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саудовская Аравия и Таиланд вышли из группы F в плей-офф Кубка Азии
Кубок Азии
Кыргызстан
25.01.2024 17:00 – FT 1 : 1
Оман
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
25 января 2024, 19:23 | Обновлено 25 января 2024, 19:35
215
0

Саудовская Аравия и Таиланд вышли из группы F в плей-офф Кубка Азии

Кыргызстан и Оман завершили выступления на континентальном чемпионате

25 января 2024, 19:23 | Обновлено 25 января 2024, 19:35
215
0
Саудовская Аравия и Таиланд вышли из группы F в плей-офф Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в Катаре состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе F.

Саудовская Аравия сыграла вничью с Таиландом (0:0), этот результат устроил обе сборные.

Сборная Киргизии разошлась миром с Оманом (1:1). У Омана гол забил Мухсен аль-Гассани, у соперника отличился Джоэл Коджо.

Из группы F в плей-офф Кубка Азии вышли Саудовская Аравия (7 очков) и Таиланд (5 баллов). А вот Оман и Кыргызстан по 2 балла) завершили выступления на континентальном чемпионате.

Кубок Азии. Группа F

3-й тур, 25 января, Катар

Кыргызстан – Оман – 1:1

Голы: Джоэл Коджо, 80 – Мухсен Аль-Гассани, 8

Саудовская Аравия – Таиланд – 0:0

Турнирная таблица

По теме:
С кем сыграют Япония и Южная Корея? Определены пары 1/8 финала Кубка Азии
Кыргызстан – Оман, Саудовская Аравия – Таиланд. Смотреть онлайн. LIVE
Гол Сон Хын Мина. Бахрейн, Южная Корея и Иордания – в 1/8 финала Кубка Азии
сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Таиланда по футболу сборная Кыргызстана по футболу сборная Омана по футболу Кубок Азии 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Футбол | 24 января 2024, 23:42 7
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании

Каталонцы уступили «Мальорке» и завершили выступление в турнире

Зинченко стал чиновником. Утвержден новый состав исполкома УАФ
Футбол | 25 января 2024, 13:54 29
Зинченко стал чиновником. Утвержден новый состав исполкома УАФ
Зинченко стал чиновником. Утвержден новый состав исполкома УАФ

Сформирован руководящий орган организации

Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Футбол | 24.01.2024, 19:44
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Теннис | 25.01.2024, 14:40
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Ястремская проиграла 15-й ракетке и не сумела выйти в финал Aus Open 2024
Шахтер определил стартовый состав на товарищеский матч с Лехом из Познани
Футбол | 25.01.2024, 16:55
Шахтер определил стартовый состав на товарищеский матч с Лехом из Познани
Шахтер определил стартовый состав на товарищеский матч с Лехом из Познани
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
23.01.2024, 20:50 16
Теннис
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
24.01.2024, 04:56 2
Теннис
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
24.01.2024, 23:17 3
Футбол
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
23.01.2024, 17:09 39
Футбол
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
24.01.2024, 04:06 25
Футбол
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
24.01.2024, 08:30 39
Война
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
24.01.2024, 12:51 19
Теннис
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем