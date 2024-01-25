Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саудовская Аравия – Таиланд. Прогноз и анонс на матч Кубка Азии
Кубок Азии
Саудовская Аравия
25.01.2024 17:00 - : -
Таиланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
25 января 2024, 04:32 |
29
0

Саудовская Аравия – Таиланд. Прогноз и анонс на матч Кубка Азии

Поединок состоится 25 января в 17:00 по Киеву

25 января 2024, 04:32 |
29
0
Саудовская Аравия – Таиланд. Прогноз и анонс на матч Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января на «Эдьюкейшн Сити» пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором Саудовская Аравия встретится с Таиландом. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Саудовская Аравия

Команда в этом году отмечает тридцатилетие своего главного успеха. На чемпионате мира-94 дебютант с Ближнего Востока обеспечил фурор, выйдя в 1/8 финала. Повторить это не получилось, но, кроме 2010 и 2014, сборная ездила на все последующие турниры, и даже в обоих крайних случаях выигрывала. А вот на континентальном уровне позиции теряли. Если в конце прошлого века было 5 финалов кряду, из которых 3 победные, то потом, кроме серебра-2007, только на прошлом турнире хотя бы из группы вышли. Сейчас задачи масштабные, не зря заманивали Манчини окладом в 20 млн. в год. Правда, его первые поединки вышли посредственными, а несколько футболистов отказались от приглашения. Роберто чуть не опозорился и на кубке, его подопечные проигрывали Оману до 78-й минуты, но успели оформить волевую победу. Кыргызстан же обыграли гроссмейстерски, оформив 2-0 - а заодно и выход в плей-офф турнира.

Таиланд

Сборная свой единственный успех оформила более полувека назад, когда в 1972-м году на дебютном для себя кубке Азии оформила бронзу. С тех пор было максимум участие на групповом этапе, и только прошлый турнир, на который вернулись после пары пропущенных, получился удачным: боевые слоны вышли в 1/8 финала. Нынешняя обойма, в которой есть даже пара игроков из европейских клубов, начала кубок уверенно, с гроссмейстерских 2-0 против Кыргызстана - дубль оформил Джайдед. С Оманом ушли в оборону, и, при явном преимуществе соперника в плане владения мячом, закончили нулевой ничьей. Этого тоже хватило для того, чтобы гарантировать участие в плей-офф Кубка.

Статистика личных встреч

В 2011-м, в рамках квалификации на чемпионат мира, таиландцы дома даже выстояли на ничью. Но потом все 3 поединка остались за саудитами.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу более опытных и классных игроков Саудовской Аравии. Согласимся и поставим на их победу (коэффициент - 1,61).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Бавария – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Таиланда по футболу прогнозы прогнозы на футбол Кубок Азии 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Футбол | 24 января 2024, 04:06 25
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны

«Ман Сити» заинтересовался Довбиком и Цыганковым

Одолели лидера. Прометей одержал тяжелую победу над Хапоэлем
Баскетбол | 24 января 2024, 21:34 9
Одолели лидера. Прометей одержал тяжелую победу над Хапоэлем
Одолели лидера. Прометей одержал тяжелую победу над Хапоэлем

Украинский клуб второй раз в сезоне обыграл одного из лидеров группы А баскетбольного Еврокубка

Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Футбол | 24.01.2024, 14:27
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Атлетик Б – Барселона – 4:2 (д.в.) Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор
Футбол | 25.01.2024, 02:32
Атлетик Б – Барселона – 4:2 (д.в.) Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор
Атлетик Б – Барселона – 4:2 (д.в.) Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
Теннис | 24.01.2024, 09:46
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
НОСКОВА – о поражении в матче с Ястремской: «Не особо усложняла ей задачу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
24.01.2024, 06:10 2
Футбол
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
24.01.2024, 16:19 10
Теннис
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
24.01.2024, 08:30 39
Война
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 25
Футбол
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
23.01.2024, 15:32 4
Футбол
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
24.01.2024, 12:51 19
Теннис
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
23.01.2024, 14:08 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем