25 января на «Эдьюкейшн Сити» пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором Саудовская Аравия встретится с Таиландом. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Саудовская Аравия

Команда в этом году отмечает тридцатилетие своего главного успеха. На чемпионате мира-94 дебютант с Ближнего Востока обеспечил фурор, выйдя в 1/8 финала. Повторить это не получилось, но, кроме 2010 и 2014, сборная ездила на все последующие турниры, и даже в обоих крайних случаях выигрывала. А вот на континентальном уровне позиции теряли. Если в конце прошлого века было 5 финалов кряду, из которых 3 победные, то потом, кроме серебра-2007, только на прошлом турнире хотя бы из группы вышли. Сейчас задачи масштабные, не зря заманивали Манчини окладом в 20 млн. в год. Правда, его первые поединки вышли посредственными, а несколько футболистов отказались от приглашения. Роберто чуть не опозорился и на кубке, его подопечные проигрывали Оману до 78-й минуты, но успели оформить волевую победу. Кыргызстан же обыграли гроссмейстерски, оформив 2-0 - а заодно и выход в плей-офф турнира.

Таиланд

Сборная свой единственный успех оформила более полувека назад, когда в 1972-м году на дебютном для себя кубке Азии оформила бронзу. С тех пор было максимум участие на групповом этапе, и только прошлый турнир, на который вернулись после пары пропущенных, получился удачным: боевые слоны вышли в 1/8 финала. Нынешняя обойма, в которой есть даже пара игроков из европейских клубов, начала кубок уверенно, с гроссмейстерских 2-0 против Кыргызстана - дубль оформил Джайдед. С Оманом ушли в оборону, и, при явном преимуществе соперника в плане владения мячом, закончили нулевой ничьей. Этого тоже хватило для того, чтобы гарантировать участие в плей-офф Кубка.

Статистика личных встреч

В 2011-м, в рамках квалификации на чемпионат мира, таиландцы дома даже выстояли на ничью. Но потом все 3 поединка остались за саудитами.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу более опытных и классных игроков Саудовской Аравии. Согласимся и поставим на их победу (коэффициент - 1,61).