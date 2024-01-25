Кыргызстан – Оман, Саудовская Аравия – Таиланд. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 25 января в 17:00 матчи 3-го тура Кубка Азии
25 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
25 января проходят матчи 3-го тура Кубка Азии:
- 17:00. Кыргызстан – Оман
- 17:00. Саудовская Аравия – Таиланд
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Турнирная таблица группы F
Кыргызстан – Оман, Саудовская Аравия – Таиланд. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.
Турнирные таблицы
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арина Соболенко второй год подряд сыграет в финале австралийского мейджора
Сформирован руководящий орган организации