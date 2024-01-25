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Кубок Азии
Кыргызстан
25.01.2024 17:00 – перерыв 0 : 1
Оман
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
25 января 2024, 17:05 | Обновлено 25 января 2024, 17:07
178
0

Кыргызстан – Оман, Саудовская Аравия – Таиланд. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 25 января в 17:00 матчи 3-го тура Кубка Азии

25 января 2024, 17:05 | Обновлено 25 января 2024, 17:07
178
0
Кыргызстан – Оман, Саудовская Аравия – Таиланд. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

25 января проходят матчи 3-го тура Кубка Азии:

  • 17:00. Кыргызстан – Оман
  • 17:00. Саудовская Аравия – Таиланд

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Турнирная таблица группы F

Кыргызстан – Оман, Саудовская Аравия – Таиланд. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Турнирные таблицы

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Muhsen Al-Ghassani (Оман).
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Источник Sport.ua
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